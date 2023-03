Reprodução / Instagram 23.03.2023 Belo estreia como ator em série da Globo junto de Leticia Spiller

Belo está escalado para atuar pela primeira vez na série policial “Veronika”, ainda em fase de filmagens para o Globoplay. O cantor irá contracenar com Leticia Spiller. Na trama, os dois serão policiais que combatem o crime organizado.

A delegada Marina Terra será interpretada por Spiller, enquanto Belo dará vida ao policial Silvio Mendes, também conhecido como “Paulista”.





“Policial cascudo, lotado na delegacia de combate as drogas, antiga DECOD (atual DRE). Vive na maior linha tênue. Com atuação surpreendente. Me aguardem!”, avisou o cantor ao anunciar o papel nas telinhas.

A produção é criada por José Junior, tem direção geral de Vera Egito e Silvio Guindane, e é protagonizada por Roberta Rodrigues, que interpreta a advogada Veronika.









