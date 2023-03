Reprodução / Instagram Lindsay Lohan e Akon

A comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (SEC, em ingês) acusou nesta quarta-feira (22) o cantor Akon, a atriz Lindsay Lohan e outras seis celebridades de promover produtos financeiros relacionados à criptomoedas sem divulgar que receberam pagamento para isso.

O caso visa o empresário Justin Sun por comercializar ativos de Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT) sem registro junto às autoridades e por tentar manipular a corretagem da Tronix, inflando artificialmente a negociação no mercado secundário ao pedir que funcionários transfiram o ativo entre duas de suas contas em plataformas de criptomoedas.





Os 8 nomes famosos foram autuados por “promover ilegalmente a TRX e/ou a BTT sem declarar que recebiam compensação e qual era o valor de tal compensação”, de acordo com o SEC.

A lista também inclui os rappers Soulja Boy e Lil Yachty, os cantores Austin Mahone e Ne-Yo, o youtuber Jake Paul e a estrela de filmes adultos Kendra Lust. Exceto Soulja Boy e Mahone, todos os acusados fizeram um acordo com o SEC de “mais de US$ 400.000 (cerca de R$ 2 milhões) em restituições e multas para retirar as acusações, sem precisar negar ou admitir as acusações”.





