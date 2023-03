Reprodução/ Globo Ana Maria debocha de harmonização de Paula no "Mais Você"





Na última terça-feira (14), Larissa foi eliminada do "BBB 23". Deste modo, ela esteve no Café com Eliminado, desta quarta-feira (15), no "Mais Você". Na conversa, Ana Maria quis fazer uma brincadeira com a ex-sister, debochando de Paula, que, logo após sair do reality, passou diversos procedimentos estéticos.

"Vou mostrar uma foto e perguntar se você reconhece essa pessoa", disse a apresentadora para Larissa. Mas a eliminada não respondeu Ana Maria, que percebeu que o sinal entre as duas tinha caído.

O momento em que Ana Maria Braga tenta mostrar a transforção de Paula a Larissa e o sinal cai. Com isso, Ana Maria improvisou com as piadas do Louro Mané #maisvoce pic.twitter.com/TqMm0Io1ML — Fernando Machado (@fernandoluiiz) March 15, 2023





A apresentadora, então, pediu para que Louro José contasse piadas até o problema técnico ser resolvido. Larissa voltou, mas não conseguia ver Ana Maria. Deste modo, o programa seguiu para outras dinâmicas.

No final do "Mais Você", o problema foi resolvido e a professora de Educação Física viu a foto de Paula, mas não reconheceu a ex-sister. "Ai gente, não sei", disse ela, confusa. Ao saber que era a biomédica, Larissa ficou surpresa e brincou: "O rica vírus picou, tomara que me pique também".

A reação da Larissa vendo a Paula 🗣🗣🗣 #BBB23 pic.twitter.com/qPCwHXaUxv — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 15, 2023













A web repercutiu a brincadeira e criticou Ana Maria.

Tentando entender qual a necessidade disso.. Ana Maria num tom de deboche ridículo. Pra que expor a Paula assim? — Leandro Conceição (@leandroconsi) March 15, 2023









Nunca gostei ou torci pra Paula, mas isso aí não se faz com ninguém, principalmente com uma mulher. — Eva Mendes (@eva_mendes7) March 15, 2023









Ana Maria foi deselegante com a Paula na vez do café dela e agora mais uma vez. complicado 🥶 — Clebs 🌈🌻🌸 (@iCleberton) March 15, 2023









