Reprodução/TV Globo Dança dos Famosos

Neste domingo (12) estreia a nova temporada da Dança dos Famosos. A TV Globo tentou esconder o elenco para o programa, porém, uma suposta lista vazou nas redes sociais nesta sexta-feira (10).

Além de Guito, Heloísa Pérrisé e Rafa Kalimann, nomes já confirmados, as outras celebridades da atração foram reveladas.





Uma foto do elenco foi divulgada nas redes sociais e conta com a presença de Belo, Bruno Cabrerizo, Bruno Garcia, Carla Diaz, Daiane dos Santos, Douglas Silva, Gabi Melim, Guito, Heloísa Périssé, Juliana Alves, Linn da Quebrada, Nattan, Priscila Fantin, Rafa Kalimann, Rafael Infante e Thiago Oliveira.

O nome de Priscila Fantin surpreendeu os internautas. Se confirmada, esta será a primeira aparição da atriz na Globo desde 2016, quando deixou a emissora para cuidar da saúde mental.

🚨 DANÇA DOS FAMOSOS; Priscila Fantin, Gabi Melim, Rafael Infante, Bruno Cabrerizo, Bruno Garcia, Daiane dos Santos, Juliana Alves, Belo, Carla Diaz, Rafa Kalimann, Heloísa Périssé, Guito, Linn da Quebrada, Nattan, Thiago Oliveira e Douglas Silva estão confirmados nessa edição. pic.twitter.com/kutNZpl0rW — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2023





