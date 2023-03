Reprodução/TV Globo Luciano Huck anuncia ex-BBB confirmada da 'Dança dos Famosos'

Mais um nome do elenco da Dança dos Famosos foi anunciado nesta sexta-feira (10). O apresentador Luciano Huck revelou que Rafa Kalimann é uma das participantes do quadro.

A competição começa no dia 19 de abril, porém, neste domingo (12) teremos todos os participantes da nova temporada e a ex-BBB é um deles.





"Agora é oficial! A Rafa Kalimann é uma das participantes da #DançadosFamosos 2023. Gostaram da novidade?", escreveu o apresentador na legenda da notícia.

A atriz e influenciadora também comentou a participação. "Veio aí, meu Jesus!!! Bora se divertir porque dançar ainda tenho que aprender", brincou ela.

Além de Rafa Kalimann, o ator Guito, de Pantanal, e a atriz Heloísa Périssé também completam o time de famosos da atração.





