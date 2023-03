Reprodução / YouTube Caito Mainier como Rogerinho do Ingá

Caito Mainier foi contratado pela produtora Porta dos Fundos como diretor artístico do canal nesta segunda-feira (06), assumindo a liderança dos processos criativos do humorístico e desenvolvimento de novos formatos.

“Muito feliz e empolgado com essa nova jornada! Trabalhar com profissionais que tanto admiro e ter um elenco fantástico nas mãos é uma responsabilidade muito grande.”, anunciou o novo diretor pelo Instagram.





Na publicação, Mainier agradece a oportunidade dada pelos novos colegas Fábio Porchat, Antonio Tabet, Gregório Duvivier, João Vicente e Ian SBF que além de atores, são fundadores do canal.

Roteirista, produtor, ator, diretor e editor, Caito já realizou diversos trabalhos no audiovisual brasileiro, incluindo o de diretor-geral e editor-chefe do programa “Lady Night”, comandado por Tatá Werneck, e o de ator e editor do “Choque de Cultura”.





