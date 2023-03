Reprodução/Instagram Preta Gil entrega novas etapas do tratamento contra o câncer

Preta Gil apareceu nas redes sociais para atualizar o seu estado de saúde e os próximos passos do tratamento contra o câncer no intestino.

A cantora compartilhou um vídeo no perfil do Instagram contando que chegou à metade do processo. Ela ainda terá dois meses de tratamento, passando por sessões de radioterapia e, se necessário, por uma cirurgia.





"Vim aqui para dizer que estou bem. Ainda tenho um bom caminho pela frente. Estou na metade das quimios. Ainda vou fazer mais quatro. Depois, mais cinco semanas de radioterapia. Depois, uma cirurgia. Mas estou bem, no meu processo de cura", disse ela.

Na sequência do vídeo, Preta compartilhou uma conversa que teve com os seguidores através dos Stories do Instagram. Em uma delas, ela comentou sobre a rapidez no tratamento.

"Demorei pouco tempo, porque em sete dias já estava com o diagnóstico completo, com imagens, laudos e todos os exames. Comecei o tratamento [apenas] 12 dias depois de ter passado mal", contou ela.





