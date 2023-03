Reprodução/Facebook 12.07.2022 Rodrigo Carelli

A Record TV anunciou neste domingo (05), que o novo reality da emissora, batizado de “A Grande Conquista”, abriu as inscrições para quem quiser participar do confinamento. Ao todo, 80 participantes serão selecionados.

A emissora também confirmou que Mariana Rios será a apresentadora do reality e Rodrigo Carelli estará na direção de núcleo. O programa será exibido todos os dias na grade da emissora a partir do dia 02 de maio.





Na pré-estreia, 16 candidatos irão disputar 10 vagas para a “Mansão” do programa. O público decidirá quem vai entrar na competição. Os 6 participantes que não conseguirem a aprovação dos espectadores irão para um lugar chamado “Vila”.

64 participantes estarão na “Vila” para se juntar aos 6 que foram recusados pelo público. Lá, essas 70 pessoas irão disputar mais 10 vagas para a “Mansão”, formando assim os 20 integrantes do elenco principal.

A Grande Conquista promete entregar ao vencedor um prêmio de R$ 1 milhão e mais R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da atração para os participantes.

