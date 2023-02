Reprodução/ Instagram Fátima Bernardes e Tulio Gadelha

No último sábado (18), Fátima Bernardes e Túlio Gadelha curtiram o Carnaval nas ladeiras de Olinda, em Pernambuco. A jornalista estava fantasiada médica e ele, de enfermeiro.

A apresentadora e o deputado federal da Rede, posaram com as fantasias e postaram uma série de fotos e um vídeo nas redes sociais.

Em uma das fotos, Fátima aparece com um estetoscópio vermelho. Já no vídeo, ela mostra que tem habilidade e dança frevo nas ladeiras.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Em outros registros, Túlio Gadelha surge “socorrendo” uma pessoa. Ajornalista também faz uma “consulta” em uma "paciente".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente