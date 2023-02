Reprodução/Instagram Encontro entre Paola Carosella e Ana Maria Braga divide opiniões na web

Nesta terça-feira (14) Ana Maria Braga recebeu Paola Carosella no programa Mais Você. Mostrando os bastidores do encontro, os internautas se dividiram ao opinarem sobre as duas.





Para alguns, o momento foi icônico. Outros, criticaram a presença da cozinheira na atração da TV Globo pela "fama" de grosseira dela.

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo ao lado da nova contratada da emissora e recebeu uma enxurrada de comentários.





"Meu DEUS do céu! Isso é um capítulo inesquecível da TV brasileira", disse um fã; "Duas rainhas", elogiou outra; "Só faltou a Rita Lobo nesse encontro para fechar o trio perfeito", comentou uma terceira.

Por outro lado, o público não gostou nada da cena. "Encontro de fingimento você quer dizer né", escreveu uma; "Já dizia dona Florinda: Não se misture com essa gentalha, tesouro!", afirmou outro; "Essa de vestido azul é aquela que não tem um pingo de educação no MasterChef?", criticou uma terceira.

