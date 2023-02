Reprodução/Instagram Maju Coutinho emociona ao falar de Glória Maria: 'Me ajudou a existir e a resistir'

Maju Coutinho se juntou a vários jornalistas que homenagearam Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2).

A apresentadora relembrou um momento de emoção ao lado da jornalista e comentou sobre a importância da imagem dela para jovens negros.





"Transe: 'estado de intensa abstração, de exaltação ou de absorção, através do qual alguém sente que transcendeu a realidade sensível'. Foi neste estado que entrei quando encontrei Glória Maria pessoalmente pela primeira vez", contou ela.

A jornalista se emocionou por estar do lado da sua inspiração. "Eu estava frente a frente com a pessoa que me abriu o portal para o mundo do possível. Aquela presença negra, intensa e assertiva na maior emissora do país sinalizava para mim que era possível, era preciso, era também meu direito e de outros parecidos comigo ocupar lugares de destaque. Celebro aqui a existência dessa mulher que me ajudou a existir e a resistir", concluiu.





