Reprodução/ Globo Pedro Bial

Nesta quinta-feira (2), Glória Maria morreu no Rio de Janeiro. A jornalista lutava contra um câncer no pulmão desde 2019 . Pedro Bial foi ao "Encontro com Patrícia Poeta" e relembrou da grande amizade que tinha com Glória. O profissional se emocionou ao compartilhar memórias.

Pedro Bial disse que tinha uma relação de irmão com Glória. Os dois de aproximaram quando apresentaram o "Fantástico" juntos por 10 anos. "A gente brigava muito, se implicava muito. Depois, se abraçava, se dava beijo na boca. Era uma farra nossa relação", relembrou o jornalista.

O jornalista viu um vídeo com momentos marcantes da Glória e se emocionou. "Morreu um pedação de mim, de todos nós".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"A gente parecia irmão, sabe? 🖤 Pedro Bial relembra a amizade de anos com Glória Maria! #Encontro pic.twitter.com/ZerWYNm8hs — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

Bial, ainda, contou como foi o último contato com Glória. Ele relatou que a ligou no ano novo de 2022 a 2023 e a jornalista o informou que o tratamento contra o câncer já não estava funcionando. "Ela me respondeu, dizendo que estava vivendo um inferno há meses. Ela não queria ser vista, ela tinha a questão da vaidade, ela já estava muito frágil. ".

Mais cedo, o jornalista fez um vídeo sobre a amiga.“A maneira que eu encontrei de vir para Globo era pensar o que ela faria se fosse caso inverso. Se eu tivesse partido, eu sei que ela ia querer contribuir da forma mais efetiva, mais caprichada. Eu estou aqui porque é o que Glória faria por mim”, começou. Ele, então, se emocionou ao falar da amiga: "Eu nunca vi na nada mais cheio de vida do que Glória Maria".

Abalado, Pedro Bial reflete sobre a morte de Glória Maria: "Eu nunca vi na vina nada mais cheio de vida do que Glória Maria." (Reprodução/Globo) pic.twitter.com/JgE5kIog2s — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 2, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente