Reprodução/Globo - 01.02.2023 Manoel Soares opinou sobre postura de Fred Nicácio no 'BBB 23'





O "BBB 23" virou assunto do "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (1) e Manoel Soares aproveitou para opinar sobre um dos participantes do reality show. O apresentador avaliou a personalidade de Fred Nicácio no jogo e chamou o médico de "coach de MPB".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O comentário aconteceu após Patrícia e Tati Machado repercutiram uma fala de Cara de Sapato, em que o lutador apontava que Fred fez "tortura emocional" com Bruna Griphao. "O Fred tem essa coisa meio coach de MPB, sabe? De tipo, 'tem que viver a vida'", comentou.

(?) sapato falando que fred nicácio está fazendo tortura emocional na bruna #bbb23 pic.twitter.com/Q6R8enlS6O — paiva em #bbb23 (@paiva) February 1, 2023









Soares ainda admitiu que a postura é algo da personalidade de Nicácio, que ele já conheceu fora do programa. "É uma característica do jeito do cara, até porque eu já vi ele aqui fora e ele tem esse comportamento. Ele fala no seu olho e parece que vai te catequizar", afirmou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Patrícia sugeriu que a posição de Fred Nicácio na casa poderia ser uma estratégia no jogo, o que Tati concordou e ainda analisou: "Pode ser uma estratégia e acho que está funcionando, porque ele está incomodando a casa, está todo mundo de olho nele".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.