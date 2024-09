Mayra Dugaich Sabrina Carpenter atinge a 3ª semana no topo da parada Billboard 200

O álbum Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter marca sua terceira semana consecutiva em primeiro lugar na parada Billboard 200 .

De acordo com a publicação, ele é o segundo álbum a passar suas três primeiras semanas no topo da lista. Apenas The Tortured Poets Department de Taylor Swift também atingiu esse feito em 2024.

Foram 117 mil unidades de álbum vendidas nos Estados Unidos na semana que terminou em 12 de setembro, de acordo com a Luminate.

Vale destacar que a cantora também permanece em primeiro lugar na parada de Top Streaming Albums. São 134,79 milhões de streams oficiais sob demanda das 12 músicas do álbum.

Vale lembrar que no dia 3 de setembro, Sabrina Carpenter alcançou o primeiro lugar na parada Billboard 200 . A estreia no topo se deu pelas 362.000 unidades de álbum vendidas nos Estados Unidos, de acordo com a Luminate.

O sucesso tomou conta das plataformas digitais. Entre os dias 20 e 23 de agosto , a Deezer registrou um crescimento de 283% nos streams das músicas de Sabrina.

No Spotify , ela tem mais de 85 milhões de ouvintes mensais e as cinco músicas mais populares são do novo álbum. Espresso conta com mais de 1 bilhão de plays.

‘Taste’ de Sabrina Carpenter continua no topo da parada no Reino Unido

A cantora Sabrina Carpenter pode garantir sua terceira semana consecutiva como número 1 na parada do Reino Unido com seu single Taste .

De acordo com a Billboard, ela segue no topo, mas o Linkin Park entrou na disputa com seu novo single The Emptiness Machine , que atualmente ocupa a segunda posição.

Se continuar assim, The Emptiness Machine marcaria a posição mais alta do Linkin Park nas paradas do Reino Unido, superando o pico anterior de 6º lugar com o single de 2007, What I’ve Done .

Vale destacar que a faixa marca o primeiro lançamento da banda em sete anos e apresenta a nova vocalista Emily Armstrong ao lado dos membros originais Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn.

“Há muito nesta banda – esta é uma banda muito, muito importante para este mundo. E a integridade da banda foi realmente útil para me manter com os pés no chão.” , disse Emily em uma entrevista recente à Billboard.

Vale lembrar que além de Taste em primeiro lugar, seus singles Espresso e Please Please Please também se mantêm firmes no Top 5, ocupando o 3º e o 4º lugar, respectivamente.