Mayra Dugaich Snoop Dogg comenta ajuda que recebeu de Pharrell Williams

O rapper Snoop Dogg compartilhou a lição que disse ter aprendido ao longo dos anos, e que tem sido a chave para sua longevidade na indústria musical.

“Eu só quero continuar melhorando e melhorando, e estar perto de pessoas que querem me ver melhorar “, disse à People na matéria de capa desta semana. “Mesmo que isso signifique que eu não seja a pessoa mais inteligente na sala, isso não me ofende porque isso significa mais aprendizado do que ensino.”

Uma pessoa com quem ele aprendeu algo valioso foi seu amigo e produtor Pharrell Williams . Ao avaliar sua carreira no final dos anos 90, Snoop percebeu: “ Eu estava preso em uma caixa, mantendo-o gangster e tentando apaziguar o bairro” , contou “ Eu tinha um alvo singular que estava mirando e realmente não tinha espaço para crescer.”

Ele lançou a Doggystyle Records em 1999. Quando ele se conectou com Pharrell para seu álbum de 2002 intitulado Paid tha Cost to Be da Boss , ele também estava aberto a uma nova perspectiva sobre as mulheres. Seu hit de 2003 Beautiful foi ideia de Williams.

“Ele me fez fazer essa música. Eu nunca faria uma música assim nos anos 90, mas ele me tocou no lado que eu realmente nunca prestei atenção. Ele estava tipo, ‘Você tem feito rap sobre mulheres e as chamando de h–s e elas te amam ‘”, diz Snoop sobre suas letras misóginas no passado. Williams continuou, “‘Quando você vai tirar um tempo para mostrar a elas que as ama e as aprecia?'”

É uma pergunta que ressoou. “Eu tive que pensar” , afirmou Snoop. “Eu estava tipo, ‘Droga. Eu sou meio duro com elas. Deixe-me ouvir você. O que devo fazer?'”

No estúdio, Williams “começou a nomear todas as mulheres da minha família. Eu estava tipo, ‘Eu entendo… coloque a batida.’ Desde então, tenho respeitado mais minha rainha do que usar palavras depreciativas para explicar meus sentimentos em relação às mulheres.”

“Eu cuido da minha voz” , ele diz sobre beber chá com frequência. “ Não é tentar ser como ninguém. Sou só eu fazendo o que eu sou, e acho que é reconfortante para seus ouvidos saber que ele permaneceu o mesmo por tantos anos e sempre foi descontraído e sedoso e no bolso e refrescante de ouvir. Mesmo que fosse com alguma música hardcore, sempre foi o instrumento certo” , revelou.

Segundo a publicação, como treinador no The Voice, ele está passando toda a sua sabedoria para uma nova geração de artistas.

“ Acho que serei um treinador com cuidado e preocupação, com honestidade e verdade”, diz ele, “ e mais ou menos pegando algumas das minhas próprias experiências pessoais e usando isso para ser como as diretrizes de como eu treino.”

Snoop Dogg relembra situação inusitada ao conhecer Paul McCartney

Snoop Dogg, é um grande admirador dos Beatles e teve uma surpresa positiva ao encontrar Paul McCartney pela primeira vez. Em entrevista ao site Complex , o rapper revelou que nunca havia conhecido a lenda do pop até ser informado de que poderia encontrá-lo nos bastidores de um show em Hollywood.

“Eu estava fazendo um show em Hollywood e me disseram que Paul McCartney estava lá. Sou um grande fã dos Beatles e nunca havia tido a chance de conhecê-lo. Então, alguém me avisou: ‘O senhor Paul quer te conhecer’” , contou Snoop Dogg.

Naquele momento, Snoop estava fumando um baseado e, preocupado em não comprometer o encontro, pensou em deixar o cigarro de lado. No entanto, Paul McCartney o surpreendeu com uma atitude descontraída.

“Ele disse: ‘Não precisa largar isso. Vem cá e me dá um abraço’. O Paul McCartney conhecia o Snoop Dogg! Esse é o tipo de experiência que eu amo. Quem eu respeito, me respeita” , comentou o rapper, emocionado.

Embora Snoop não tenha mencionado quando exatamente o encontro ocorreu, uma foto de Paul McCartney e Snoop Dogg juntos viralizou nas redes sociais em abril deste ano, alimentando ainda mais a admiração mútua entre os dois artistas.