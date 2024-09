Mayra Dugaich Chappell Roan chega ao topo da parada Pop Airplay com ‘Good Luck, Babe!’

A cantora Chappell Roan está no topo da parada Pop Airplay da Billboard com sua primeira entrada no ranking, com Good Luck, Babe!.

A faixa, lançada pela KRA/Amusement/Island Records e promovida para rádio pela Republic, ganhou 9% em reproduções de 6 a 12 de setembro.

Vale destacar que a parada Pop Airplay classifica as músicas por reproduções semanais em mais de 150 das principais estações de rádio monitoradas pela Mediabase, com dados fornecidos à Billboard pela Luminate.

A cantora e compositora, que chegou às paradas da Billboard em outubro de 2023, quando entrou na Emerging Artists e seu álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess estreou na Billboard 200, entre outras classificações, coloca sua primeira liderança em uma parada de airplay com Good Luck, Babe! .

De acordo com a publicação, a música também subiu para a posição 6 na Billboard Hot 100 de todos os gêneros. Ela atraiu 404 milhões de pessoas em audiência de rádio e 357 milhões de transmissões oficiais sob demanda e vendeu 48.000 unidades até 5 de setembro.

Chappell Roan está escalando simultaneamente a Pop Airplay com Hot To Go! A faixa, de The Rise and Fall of a Midwest Princess, salta de 22 para 17, um aumento de 15% nas reproduções.

Chappell Roan descarta namorar alguém que também seja artista

Na última terça-feira (10), foi publicada a entrevista com a cantora Chappell Roan para a capa da Rolling Stone e ela explicou por que não quer namorar ninguém da indústria musical.

Segundo a People, ao discutir como sua fama turbulenta a fez se sentir desconectada de si mesma, ela detalhou como isso impactou sua vida amorosa.

“Conheci uma garota de quem gosto muito, mas não posso me comprometer porque sinto que ninguém me entende” , disse ela à publicação. “Eu não quero namorar outro artista porque eles são malucos.”

Chappell acrescentou que ela é “ tão evasiva ” com seu novo interesse amoroso. “ Porque eu fico tipo, ‘Ela nunca vai me entender. Ela nunca vai entender’ ”, disse a cantora de Pink Pony Club.

De acordo com ela, seu novo interesse amoroso está “ completamente fora” da indústria musical.

“Ela é tão incrível e tão segura de si mesma e [me disse] ‘Sem pressão, podemos apenas ser amigos se você quiser’” , disse a artista. “ Estou correndo como uma galinha com a cabeça decepada. Eu fico tipo, ‘O quê? Não posso me casar!’ É esse tipo de ilusão agora.”

Em outra parte da entrevista, Chappell Roan mencionou a decisão de se assumir lésbica no início deste ano.

“Eu simplesmente não deveria dormir com homens, e agora estou com um pouco de repulsa só de pensar em beijar um cara, porque ninguém será tão bom quanto as meninas” , disse ela.

Roan também falou sobre o processo que ela teve que passar em relação a sua educação cristã e a vergonha que ainda sente em relação à sexualidade.

“Eu tinha medo de gays extravagantes porque aprendi isso”, afirmou. “[Percebi] que as pessoas odeiam gays extravagantes porque isso exala feminilidade, e as pessoas odeiam mulheres. Apenas pequenas coisas como essa que você pensa, ‘Oh, meu Deus, isso é tão fodido’”.

Ela admitiu que se sente “ tão desconfortável por ser gay às vezes”. “ Não entendo por que isso é um problema para mim” , disse ela. “Não deveria ser, mas algo que está acontecendo e preciso apenas aceitar isso.”, finalizou.