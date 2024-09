Mayra Dugaich Taylor Swift empata com Beyoncé como maior vencedora do VMA

Na última quarta-feira (11), Taylor Swift ganhou sete prêmios no VMA deste ano. Isso eleva o total de Moonpersons de sua carreira para 30, o que lhe permite empatar com Beyoncé como a maior vencedora na história da premiação. Vale destacar que Beyoncé ganhou 26 prêmios sozinha, dois como parte do The Carters e dois como parte do Destiny’s Child.

De acordo com a Billboard, Taylor ganhou cinco de seus prêmios em conjunto com Post Malone , seu parceiro no sucesso Fortnight . Isso o colocou em segundo lugar na contagem de prêmios da noite.

Fortnight ganhou o vídeo do ano. É o terceiro ano consecutivo, e o quinto ano no geral, que a cantora ganha nessa categoria. Ela ganhou anteriormente por Bad Blood (2015), You Need to Calm Down (2019), All Too Well: The Short Film (2022) e Anti-Hero (2023). Isso a torna a primeira pessoa a ganhar três anos consecutivos.

Taylor dirigiu o vídeo Fortnight , que ganhou o prêmio de melhor direção. Ela ganhou nessa categoria em quatro dos últimos cinco anos, anteriormente por The Man, All Too Well: The Short Film e Anti-Hero .

Vale lembrar que ela também ganhou o prêmio de artista do ano pelo segundo ano consecutivo. Ela é a primeira artista a ganhar duas vezes nessa categoria, que começou em 2017.

Para finalizar, Fortnight ganhou o prêmio de melhor colaboração. É a terceira vitória dela nessa categoria, depois de Bad Blood com Kendrick Lamar e I Don’t Wanna Live Forever com Zayn. E pela terceira vez, ela ganhou o prêmio de melhor pop o que a coloca empatada com Britney Spears e Justin Timberlake pelo maior número de vitórias na categoria. A contagem inclui duas vitórias com o *NSYNC.

Taylor Swift quebra recorde de Michael Jackson no Estádio de Wembley

Taylor Swift realizou o oitavo show de sua The Eras Tour no Estádio de Wembley, em Londres e ultrapassou o número de noites que Michael Jackson tocou no mesmo local durante sua turnê Bad em 1988.

“Acabei de me tornar o primeiro artista solo a tocar em Wembley oito vezes em uma única turnê”, disse ela durante seu show, segundo a BBC News. “Nunca seremos capazes de agradecer o suficiente por isso.”

Ao concluir a etapa europeia da turnê, Taylor Swift também foi acompanhada no palco pelo vocalista principal do Bleachers, Jack Antonoff , e pela cantora britânica Florence Welch.

De acordo com a People , ela e Antanoff ficaram de costas um para o outro enquanto tocavam suas guitarras durante o show, onde tocaram Death by a Thousand Cuts de seu álbum Lover e Getaway Car de Reputation.

Já Florence e Taylor cantaram sua música Florida!!! pela primeira vez.

“Penso muito sobre por que tenho a sorte de fazer um show como a Eras Tour, e é porque tive a sorte de encontrar amizades ao longo dos anos que foram incríveis [forças] colaborativas e criativas”, ela disse à multidão enquanto apresentava Antonoff.

“ Eu posso fazer música com um dos meus melhores amigos no mundo, e ele está aqui esta noite”, afirmou.

Vale lembrar que as colaborações musicais de Swift e Antonoff incluem Cruel Summer e os álbuns vencedores do Grammy, 1989 , Folklore e Midnights. Ele também co-escreveu e produziu a música Anti-Hero de 2022.