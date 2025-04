Reprodução Filha de Maria Gladys diz que atriz está desorientada e pede ajuda

A atriz Maria Gladys, de 84 anos, está desorientada e sem moradia em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. A informação foi divulgada por Maria Thereza Mello Maron, filha da atriz, nesta quinta-feira (10). Ela pediu ajuda financeira para levá-la de volta ao Rio de Janeiro.

O apelo foi feito por meio de uma postagem no Facebook. Maria Thereza explicou que nem ela, nem a irmã têm recursos para custear a viagem da mãe. Por isso, decidiu divulgar uma chave Pix para arrecadar doações.

“Alô, amigos! Maria Gladys está em Santa Rita de Jacutinga na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar para que eu possa trazê-la para a minha casa”, escreveu. “Quem puder ajudar, estou deixando o Pix dela.”





Essa não é a primeira vez que a atriz enfrenta uma situação delicada. No réveillon de 2024, Maria Thereza publicou um alerta após não conseguir localizar a mãe. “Maria Gladys está desaparecida desde ontem às 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro.”

A artista foi localizada horas depois em um hotel no bairro do Flamengo, no Rio. “Consegui achá-la. Está no Hotel Venezuela. Desculpem o susto, é porque ela está em um apartamento na Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei, entrei em pânico”, relatou a filha.

Maria Gladys tem longa carreira no cinema e na televisão. Nos últimos anos, passou a enfrentar dificuldades de saúde e financeiras. Também é avó da atriz britânica Mia Goth, conhecida por filmes como "X" e "Pearl".