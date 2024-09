Mayra Dugaich Fat Joe posta prévia do clipe ‘Paradise’ com DJ Khaled e Anitta

Na última terça-feira (10), Fat Joe compartilhou em seu Instagram um teaser do videoclipe de Paradise , faixa que tem a participação de DJ Khaled e Anitta .

A estreia do single será no palco do VMA nesta quarta (11), com a primeira performance ao vivo da faixa.

Durante esta semana o trio tem postado vídeos juntos e trechos do videoclipe, aumentando a curiosidade dos fãs, já que os dois são grandes nomes da música pop.

Vale lembrar que no último sábado (7), a cantora participou do show de The Weeknd em São Paulo, somando mais uma parceria internacional em sua discografia.

Anitta lança coleção de roupas em Nova York

Na última quarta-feira (4), a cantora Anitta lançou em Nova York sua nova coleção de roupas, a segunda em parceria com a varejista de moda Shein .

A linha evoluSHEINXAnitta é uma colaboração com a estrela pop e ícone Anitta. A artista selecionou oito designers independentes para co-desenhar a coleção.

A coleção de 75 peças, que foi apresentada em um evento em Nova York, possui uma grande variação de tamanhos e​​ inclui vestidos, conjuntos de duas peças, saias, macacões, tops e calças.

A coleção mescla o estilo energético da cantora com os designs modernos da SHEIN para criar peças festivas que podem ser usadas em qualquer evento. Inspirada na personalidade elétrica de Anitta, a coleção destaca uma variedade de tecidos, estampas ousadas, silhuetas elegantes e recortes ousados.

“Através dessa colaboração, quis mostrar que a moda pode ser ao mesmo tempo elegante, sustentável e acessível, um reflexo de coisas que são muito importantes para mim ”, afirmou Anitta. “ A forma como nos vestimos é uma expressão de quem a gente é, e tem sido muito emocionante trabalhar com este grupo diversificado de designers, um encontro de diferentes culturas e visões artísticas para criar uma coleção deslumbrante. Quero que os meus fãs consigam se expressar livremente, assim como eu, com estas peças”.

Entre os designers estão as brasileiras Maria Silva e Jheni Ferriera, além de Kaori Semaj e Lauren Flagg (EUA), Valeria Cortes e Raúl Orozco (México), Victor Manuel Fernández Fuentes (Espanha) e Mel Dorey (Reino Unido). O grupo foi selecionado por Anitta de acordo com as diretrizes da iniciativa evoluSHEIN by Design, que exige que os estilistas transformem as suas criações em realidade utilizando materiais e processos fabris preferencialmente responsáveis com uma pegada ambiental reduzida.

Juntos, os artistas criaram uma coleção que representa o estilo vibrante e alegre da cantora. A coleção é também um exemplo do esforço da marca para construir um futuro mais circular para a moda. Pela primeira vez, a empresa incorporou materiais de viscose de última geração numa coleção disponível globalmente, com 22 peças de REGRACELL, uma fibra macia e respirável feita a partir de 50% de restos de algodão reciclado.

Vale destacar que a Shein fará uma doação de US$ 100 mil (R$ 560 mil) à Central Única das Favelas (CUFA), uma organização brasileira sem fins lucrativos escolhida pela Anitta e que ela apoia. A missão da CUFA é de capacitar crianças, adolescentes, jovens e criar programas sociais sem fins lucrativos para milhares de moradores de várias favelas no Brasil.

Confira: