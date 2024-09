Mayra Dugaich Kendrick Lamar se apresentará no show do intervalo do Super Bowl 2025

No último domingo (8), foi anunciado pela NFL que Kendrick Lamar será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2025 , marcado para o dia 9 de fevereiro de 2025 em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

“ A música rap ainda é o gênero mais impactante até hoje. E estarei lá para lembrar ao mundo o porquê. Eles acertaram [na escolha]”, disse ele.

Segundo a Billboard, a direção criativa da performance de Kendrick será desenvolvida pela pgLang, o selo criativo co-fundado pelo rapper.

Vale destacar que será o sexto ano em que o evento será organizado pela Roc Nation . A empresa fez parceria com a NFL em 2019.

“Kendrick Lamar é verdadeiramente um artista e performer único em uma geração ”, disse JAY-Z em comunicado. “Seu profundo amor pelo hip-hop e pela cultura informa sua visão artística. Ele tem uma capacidade incomparável de definir e influenciar a cultura globalmente. O trabalho de Kendrick transcende a música e seu impacto será sentido nos próximos anos.”, finalizou o fundador da Roc Nation.

“O Apple Music Super Bowl Halftime Show é uma celebração da música que amamos e dos artistas incríveis que a fazem, tudo no maior palco do mundo ”, disse Oliver Schusser, vice-presidente da Apple Music, Apple TV+, Sports and Beats, em um comunicado.

“A Apple está entusiasmada em trazer este show, estrelado pelo absolutamente incomparável Kendrick Lamar, para fãs em todo o mundo com a qualidade de áudio espacial líder da indústria da Apple Music, juntamente com toneladas de vídeos exclusivos, entrevistas, playlists e muito mais em toda a Apple Music.”, concluiu.

“Poucos artistas impactaram a música e a cultura tão profundamente quanto Kendrick Lamar” , disse Seth Dudowsky, chefe de música da NFL, também em comunicado.

“Repetidas vezes, Kendrick provou sua habilidade única de criar momentos que ressoam, redefinem e, em última análise, abalam os alicerces do hip-hop. Estamos entusiasmados em colaborar com Kendrick, Roc Nation e Apple Music para oferecer outro show inesquecível do intervalo.”, declarou.

Kendrick Lamar retorna ao topo da Billboard com ‘Not Like Us’

O single Not Like Us do rapper Kendrick Lamar voltou a figurar no topo da Billboard Hot 100 no último dia 15 de julho após ser impulsionada pelo seu clipe oficial postado no YouTube no dia 4 de julho .

Com isso, Not Like Us conquista sua segunda semana no topo da Billboard após estrear nesta mesma posição nove semana antes. Depois, se manteve entre a segunda e a sexta posição do chart nas últimas oito semanas.

Vale destacar que apenas duas músicas, neste mesmo período do ano, registraram mais tempo na parada, com nove semanas cada: Vampire de Olivia Rodrigo em 2023 e Wrecking Ball , de Miley Cyrus em 2013.

Outro fator que turbinou o single nas plataformas foi a performance de Lamar no The Pop Out: Ken & Friends Concert , no qual o rapper executou a música por cinco vezes consecutivas. O show aconteceu no Kia Fórum , na Califórnia (EUA).

Todos esses dados da Billboard foram apurados pela Luminate .

Confira: