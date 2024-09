Mayra Dugaich [object Object]

Na última quinta-feira (5), o Linkin Park anunciou a nova co-vocalista do grupo, Emily Armstrong da banda Dead Sara, durante um evento de apresentação ao vivo. Colin Brittain , compositor e produtor de G Flip, Illenium e One OK Rock, também se juntará a eles como baterista.

O anúncio veio com um novo single, The Emptiness Machine , o primeiro lançamento musical da banda em sete anos, e a faixa principal de um próximo álbum intitulado From Zero . O disco chegará em 15 de novembro, via Warner Records , como o primeiro álbum completo do grupo desde One More Light , de 2017, lançado dois meses antes da morte de Chester Bennington.

Vale destacar que o grupo, composto por Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn junto com seus dois novos membros, também embarcará em uma turnê de seis datas, passando por Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.

De acordo com a Variety, a nova formação do Linkin Park se apresentou junto pela primeira vez em Los Angeles para fãs com ingressos que foram levados de ônibus para o estúdio.

De acordo com um comunicado de imprensa, eles “discretamente começaram a se encontrar novamente nos últimos anos” e “ em vez de ‘tentar reiniciar a banda’” , eles trabalharam com vários músicos e “ encontraram uma afinidade especial com Emily e Colin.”

“Antes do Linkin Park, nosso primeiro nome de banda era Xero. O título deste álbum refere-se tanto a este começo humilde quanto à jornada que estamos empreendendo atualmente. Sonoramente e emocionalmente, trata-se de passado, presente e futuro – abraçando o nosso som característico, mas novo e cheio de vida. Foi feito com um profundo agradecimento aos nossos novos e antigos companheiros de banda, aos nossos amigos, à nossa família e aos nossos fãs. Estamos orgulhosos do que o Linkin Park se tornou ao longo dos anos e entusiasmados com a jornada que temos pela frente.”, afirmou Mike Shinoda.

Segundo ele, “ The Emptiness Machine canaliza o DNA do Linkin Park” . e revelou que a banda se sente “ realmente fortalecida com esta nova formação e com a nova música vibrante e energizada que fizemos juntos” , acrescentando que eles estão “ tecendo juntos os pontos de contato sonoros pelos quais somos conhecidos e ainda explorando novos”.

Vale lembrar que a pré-venda de ingressos para a turnê From Zero já está disponível para o fã-clube LP Underground. A venda geral começará neste sábado (7).

Linkin Park inicia nova contagem regressiva

O grupo Linkin Park anunciou uma nova contagem regressiva em seu site oficial, onde uma mensagem adianta: “s eja parte de alguma coisa ” que será divulgada na próxima quinta-feira (5).

Vale lembrar que a primeira postagem nas redes sociais do grupo aconteceu no último sábado (24), onde começou uma contagem de 100 horas.

Os fãs usaram o chat da live no Youtube para criar teorias sobre a revelação que virá ao final da contagem. O mais falado seria o anuncio de um novo vocalista que irá susbtituir Chester Bennington , que se suicidou em julho de 2017 aos 41 anos.

“Espero que anunciem o novo vocalista, o LP merece continuar [com] seu legado” , escreveu um usuário no chat. Outro fã perguntou: “Se o LP tiver uma nova vocalista e for uma mulher, quem você quer que seja?”

De acordo com a Billboard, os membros da banda estariam pensando em uma possível turnê de reunião em 2025 e considerando contratar uma vocalista para suceder Chester. Eles não informaram quem seria a substituta, mas uma fonte disse à Billboard que o Linkin Park esperava encontrar uma vocalista feminina para liderar o grupo.

Mike Shinoda foi questionado sobre uma possível reunião em torno do lançamento de Papercuts (Singles Collection: 2000-2023) em abril.

“Os rumores sempre circulam. As pessoas sempre perguntam o que vem por aí para a banda, e a melhor resposta que posso dar a alguém é quando há algo para lhe contar, nós lhe contaremos”, disse Shinoda à revista Revolver. “Quando houver um anúncio a ser feito, será no LinkinPark.com. Se você está ouvindo isso de outra pessoa, você pode confiar nessas informações tanto quanto quiser.”

Vale destacar que o Linkin Park é um dos grupos de rock de maior sucesso desde os anos 2000, tendo vendido mais de 29,4 milhões de álbuns nos Estados Unidos, segundo a Luminate. A banda alcançou 24 músicas na parada Billboard Hot 100, incluindo três sucessos no top 10: In the End em 2003, What I’ve Done em 2007 e New Divide em 2009.

Confira: