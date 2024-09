Ex-Onze:20 Caslu da 1Kilo convida Vitin (Ex-Onze:20) para ‘Raio de Sol’

Atualmente com 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, voz e violão é a receita perfeita da 1Kilo , pioneira na sonoridade do rap acústico com mais de 1 bilhão de plays em apenas uma música, o sucesso Deixe-me Ir .

Após uma parceria no projeto Resenha , que uniu rap, pagode e reggae no Vidigal, os cantores Caslu e Vitin se encontram novamente para um feat inédito. Falando de amor e apostando na sonoridade do rap acústico, o single “Raio de Sol” chegou nas plataformas de streaming e no YouTube nesta sexta, 6 de setembro.

Em Raio de Sol , embalados pela harmonia delicada de Felipe Rasta, Caslu e Vitin prestam homenagens em seus versos à famosas canções como Tá Vendo Aquela Lua ( Exaltasamba ), O Nosso Santo Bateu ( Matheus e Kauan ) e Vai Malandra ( Anitta ).

Entre as rimas, estão os trechos: “Ouvindo aquele CD do Exaltasamba/Enquanto ela rebola no ritmo “Vai Malandra”/“Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu”/Ela não chega aos pés do brilho que você tem /Se tudo der errado e fica tudo mal/Ela vem como sempre só pra deixar tudo bem”.

Cria de São Gonçalo, Caslu fala sobre o convite para Vitin e as inspirações ao compor: “Essa música é muito especial pra mim, eu escrevi em 2020, é um mix de sentimentos que eu sentia por uma pessoa que passou na minha vida. Foram coisas que representaram bastante o que ela transmitia pra mim na época. O Vitin sempre foi uma referência de artista e de voz pra mim, sempre acompanhei a carreira dele”.

“No ‘Resenha’ foi o nosso primeiro contato e trocamos uma ideia, mostrei pra ele umas músicas que eu tinha e ele se amarrou na ‘Raio de Sol’. Depois ele mandou a parte dele e casou bastante, a letra e o som. É uma realização de vida trabalhar com gente que sempre admirei e também quando trabalho com músicas que eu tenho grande carinho. Estamos ansiosos pra soltar essa” , contou.

Com direção de Bruno Veronezi, o videoclipe transmite a atmosfera romântica e suave de Raio de Sol com imagens belíssimas de um clássico pôr do sol na Cidade Maravilhosa. Caslu, Vitin e Felipe Rasta apresentam a faixa na Praia do Pontal, localizada no Recreio dos Bandeirantes, em um final de tarde de tirar o fôlego, paisagem que nem os cariocas conseguem se acostumar.

Vale destacar que a 1Kilo é um grupo de rap, um dos precursores do rap acústico e também gravadora, soma números impressionantes em apenas oito anos de existência. São mais de 6,6 milhões de inscritos no YouTube e quase 2 bilhões de views totais

Assista: