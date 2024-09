Mayra Dugaich Documentário de Jung Kook, do BTS, ganha novo teaser

A empresa HYBE está por trás de Jung Kook : I Am Still , um longa-metragem anunciado recentemente que narra a jornada de oito meses do artista após sua histórica estreia solo com Seven (feat. Latto) em julho de 2023.

A distribuidora especializada Trafalgar Releasing confirmou a estreia do filme no dia 18 de setembro com exibições limitadas e lançamento em 120 países.

As empresas divulgaram um clipe do filme antes do lançamento e afirmam que apoiarão a distribuição contínua, oferecendo surpresas digitais durante quatro semanas de exibição, acessíveis através de dispositivos móveis por meio de um código QR no final da apresentação do longa. Os fãs poderão acessar um novo videoclipe a cada semana, a partir do dia da estreia.

Vale lembrar que Jung Kook se lançou como artista solo em 2023. Seus singles, 3D (feat. Jack Harlow) e Standing Next to You , alcançaram o status de top 10, tornando-o o primeiro artista solo de K-pop a deter simultaneamente três faixas no top 10 da Billboard Hot 100 . Seu álbum, Golden ficou 24 semanas na Billboard 200 .

Vale destacar que a Hybe disse que Jung Kook: I Am Still é o décimo longa-metragem do BTS produzido. Filmes de e sobre BTS provaram ser populares nas plataformas de streaming.

Segundo a Variety, no início deste ano, o streaming especializado em produções asiáticas Rakuten Viki anunciou uma lista de nove filmes e programas de variedades do BTS . Anteriormente, a Disney+ exibia cinco filmes do BTS. E em maio, a Hybe fez um acordo para que os shows do BTS e Seventeen fossem exibidos no KOCOWA .

Jung Kook, do BTS, teve preocupação em ser aceito como artista solo

O primeiro trailer oficial do documentário JUNG KOOK: I AM STILL revela o membro do BTS , Jung Kook , refletindo sobre os desafios de ser um artista solo, longe da grandeza do supergrupo de K-pop. No início do trailer, que tem cerca de um minuto e antecipa o lançamento global do filme em 18 de setembro, Jung Kook admite sua ansiedade: “De repente estou nervoso, farei o meu melhor” , diz ele em coreano.

As cenas mostram multidões de fãs o aguardando em arenas e nas ruas, enquanto ele questiona se será capaz de ser reconhecido sem o apoio do BTS : “Sem o poder do BTS, apenas por mim mesmo, serei capaz de receber reconhecimento?”.

O documentário também explora o sucesso de Jung Kook com seu primeiro álbum solo, Golden (2023), que estreou em segundo lugar na Billboard 200 e incluiu colaborações com artistas como Jack Harlow, Latto e Major Lazer . “Com todas essas conquistas, ganhei mais autoconfiança”, confessa ele. O trailer intercala cenas de JK ensaiando e dançando no estúdio.

Jung Kook refletiu sobre seu crescimento, afirmando: “Eu nunca me considerei um gênio” , mas reconhece que sua autoconsciência o motiva a melhorar. Ele enfatiza que segue sua “própria bússola” enquanto o trailer destaca um clipe em que ele interage com o dedicado grupo de fãs, ARMY. “É sempre mais divertido com os fãs” , ele conclui.

O documentário, dirigido por Junsoo Park e produzido por Jiwon Yoon, promete uma visão íntima da jornada de Jung Kook como artista solo, desde o sucesso do single Seven (com Latto ) até o lançamento de Golden . O filme incluirá cenas inéditas, entrevistas e performances ao vivo, com estreia marcada para 18 de setembro em mais de 120 países e regiões.

Assista: