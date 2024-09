Mayra Dugaich Enhypen anuncia turnê mundial

Na última segunda-feira (2), a agência Belift Lab anunciou que o grupo Enhypen iniciará sua terceira turnê internacional em outubro.

Eles darão início à turnê Walk the Line com um show de dois dias em Goyang, na Coreia do Sul de 5 a 6 de outubro. A turnê será retomada no Japão no mês seguinte, onde visitarão três cidades – Saitama, Fukuoka e Osaka – para seis shows até o final de janeiro de 2025.

Vale destacar que a turnê levará o Enhypen de volta ao Japão pouco mais de dois meses depois de realizar shows no país para encerrar a turnê anterior, Fate , que passou por 12 cidades.

Vale lembrar que uma exposição com fotos do grupo acontecerá de 2 a 20 de outubro em Seul. Como o título Unseen sugere, permitirá aos fãs um vislumbre de como os companheiros são fora dos holofotes.

ENHYPEN conquista 1ª vitória de ‘XO (Only If You Say Yes)’

Em julho, o ENHYPEN conquistou sua primeira vitória no programa de TV coreano Music Bank com o single XO (Only If You Say).

O ‘1st win’ como é chamado, consiste em pontuações que somadas indicam o bom desempenho da faixa como: visualizações do videoclipe, número de vendas de álbuns físicos e digitais, execução nas rádios, comentários nas redes sociais e votações.

Vale destacar que eles estavam concorrendo com o grupo feminino (G)I-DLE , com a faixa Klaxon .

Vale lembrar que a faixa faz parte do novo álbum do grupo Romance: Untold.

Com mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a faixa é a mais popular do grupo na plataforma, com mais de 12 milhões de streams.

O grupo de k-pop ENHYPEN lançou seu segundo álbum, Romance: Untold , no último dia 12 de julho e aproveitaram para falar sobre o projeto com a Billboard .

“Em primeiro lugar, nosso primeiro single é intitulado ‘XO (Only If You Say Yes).’ Anteriormente, nossas músicas mostravam nossos lados poderosos e sombrios ”, explicou Jungwon.

“Desta vez, queríamos revelar mais do nosso lado de ‘namorado’. O título do álbum, este primeiro single, transmite uma vibração muito romântica. É por isso que o álbum é intitulado Romance: Untold. Você pode sentir a doçura, certo?”, finalizou.

“‘XO’ é uma música que fizemos com JVKE. Ele produziu a música, e a primeira vez que a ouvimos – era a voz dele na demo. Sentimos que era um tipo de estilo muito diferente e estávamos muito interessados. Este álbum é algo que nunca fizemos antes. A música ‘XO’ é a música perfeita para retratar isso. É muito cativante também.”, acrescentou Heesung.

Vale lembrar que o álbum é uma continuação do disco de estreia lançado em 2021, DIMENSION: DILEMMA, que estreou em 11º lugar na parada Billboard 200.

Segundo um comunicado, o lançamento “ marca o início de um novo capítulo para ENHYPEN. Os contadores de histórias pioneiros já cativaram o público com suas séries de narrativas BORDER, DIMENSION, MANIFESTO e BLOOD, onde se aventuraram além das fronteiras, se confrontaram em um mundo complexo, deram o primeiro passo para se conectar com seus pares e fizeram sacrifícios pelo sangue”.