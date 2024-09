Mayra Dugaich Angra anuncia pausa nas atividades e turnê comemorativa

Nesta segunda-feira (2), o Angra anunciou que passará por um período sabático e farão uma pausa nas atividades do grupo. São mais de 11 anos de intensa dedicação, compondo, gravando e se apresentando em várias cidades e países ao redor do mundo.

“Sentimos que é hora de parar e recarregar nossas energias”, afirmaram em um comunicado à imprensa.

“Este descanso é necessário para que possamos retornar ainda mais fortes e inspirados. Sabemos que será difícil estar longe dos palcos como Angra, e sentiremos falta da nossa amizade e do bom relacionamento que temos como banda”, continuaram.

“Agradecemos profundamente pelo apoio incondicional e pela paixão que vocês sempre demonstraram pela nossa música. Sem vocês, o Angra não seria o que é!”, finalizaram.

Antes de entrarem nesse hiato, o grupo adiantou que fará alguns eventos especiais. Em breve, lançarão o DVD acústico, gravado na Ópera de Arame.

Em outubro e novembro, eles realizarão uma turnê europeia, e entre o final de 2024 e março de 2025, farão a turnê Interlude , onde vão comemorar os 20 anos do álbum Temple Of Shadows e tocarão os maiores sucessos da carreira.

“Convidamos todos vocês a estarem presentes nesses últimos shows antes da pausa, para juntos celebrarmos esses momentos inesquecíveis”, disseram.

Vale lembrar que durante esse período, os integrantes da banda se dedicarão a outros projetos pessoais e profissionais.

Angra anunciou Kiko Loureiro como participação especial em turnê no Brasil

Um encontro histórico de Kiko Loureiro com sua antiga banda, o Angra , será testemunhado pelos fãs que comparecerem aos quatro shows acústicos que o grupo realizará pelo Brasil em agosto.

Após confirmar o guitarrista em Rio de Janeiro (18/08) e Belo Horizonte (14/08), o Angra anunciou pelas redes sociais que Kiko Loureiro também estará nas apresentações de São Paulo (17/08) e Curitiba (30/08).

Membro da formação clássica do Angra, Kiko Loureiro atualmente está em turnê solo, após sua saída do Megadeth. A despedida de Kiko Loureiro do Angra aconteceu no show da banda no Rock in Rio em 2015. Após nove anos, o músico retorna aos palcos com seus antigos companheiros. As performances também terão a participação especial de Vanessa Moreno.

Desbravando mais a fundo um formato com o qual o grupo flertou desde o início da carreira, a atual turnê acústica do Angra apresenta canções reestruturadas, criando uma roupagem diferenciada para importantes músicas de sua história, trazendo essa nova abordagem e reforçando a musicalidade do quinteto para o seu público e para o público em geral.

Formado em 1991, o Angra logo alcançou o status de uma das maiores bandas de heavy metal do Brasil de alcance global. Com álbuns icônicos e extensas turnês pelas Américas, Europa e Ásia, a banda solidificou uma fiel base de fãs. Vendeu mais de três milhões de discos em todo o mundo, alcança meio milhão de ouvintes no Spotify mensalmente e soma mais de 50 milhões de visualizações no YouTube.