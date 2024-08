Mayra Dugaich [object Object]

Na última quinta-feira (29), o cantor e compositor Sebastián Yatra lançou seu novo single, Los Domingos .

“Obrigado de verdade a toda a minha equipe e a todas as pessoas que tornaram este vídeo possível e música possível!! Eu os admiro demais”, postou no Instagram.

A nova balada acústica põe fim à espera dos seguidores da artista, que há semanas estão atentos às redes sociais em busca de pistas sobre o lançamento desta nova música.

Los Domingos leva os ouvintes a uma viagem onde Sebastián imagina diferentes cenários de como poderia ser um reencontro com a garota dos seus sonhos, através de suaves dedilhados de guitarra e letras comoventes.

Este lançamento, depois de muito tempo sem lançar música, marca o início de uma nova etapa na sua carreira e destaca a evolução da sua arte, oferecendo um primeiro olhar sobre qual será a sua próxima produção musical.

“Essa é a música perfeita para dedicar àquela pessoa especial. Ela marca o início de uma linda etapa da minha carreira, depois de um ano e meio de inspiração escrevendo músicas. Com essa música volto às minhas raízes românticas, com nervosismo, mas com muita emoção, porque sinto que estamos num momento da música onde as pessoas realmente se conectam com o que ouvem. Para mim é importante criar músicas que durem no tempo e que toquem o coração “, expressou.

O novo single é acompanhado por um videoclipe, dirigido por Pablo Curto e produzido por Sample, que apresenta Sebastián tocando violão enquanto diferentes cenas imaginativas se desenrolam ao fundo, ilustrando o que poderia ter sido o relacionamento que o protagonista almeja. O vídeo foi gravado em Madrid e já está disponível no canal do artista no YouTube.

Dando continuidade ao seu compromisso de capacitar jovens aspirantes a músicos, a Bolsa Sebastián Yatra foi concedida juntamente com a Fundação Cultural Latin Grammy ao contrabaixista cubano Leo Luna Roblejo. A bolsa apoiará os estudos de graduação de Roblejo na Berklee College of Music para o segundo semestre de 2024.

O cantor colombiano continua a se firmar como um dos artistas mais influentes do pop latino. Após a bem-sucedida apresentação no Starlite de Marbella, na Espanha, Yatra quebrou o recorde de público ao se apresentar diante de mais de 65.000 pessoas durante o encerramento do Festival de San Ginés na Playa del Reducto em Arrecife, tornando o evento um dos mais numerosos e memorável na história recente da cidade.

Vale lembrar que o cantor possui mais de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Assista: