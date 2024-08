Mayra Dugaich [object Object]

Na última terça-feira (27), MC Daniel liberou o videoclipe de sua parceria com Ludmilla , Não Para . O single faz parte de seu novo álbum Sem Máscara , lançado no mesmo dia.

Com participações de peso, com MC Ryan SP, KayBlack, Ludmilla, entre outros, Sem Música , assim como tudo que o cantor faz, promete revolucionar o mercado.

Nesta quinta-feira (29), o videoclipe conta com mais de 230 mil visualizações no Youtube. A direção é de Tony Sena.

Ao longo de 16 canções inéditas , o artista explora elementos como a mudança de vida que a música lhe proporcionou, sua trajetória no funk, ostentação e empoderamento feminino.

Para além do funk, MC Daniel abre um leque de possibilidades ao mesclar seu gênero ao trap, arrocha, pop e forró , mostrando, mais uma vez, sua versatilidade.

MC Daniel também realizou um evento no Morro da Urca , um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro . Celebrando também seus 27 anos , o cantor recebeu grandes convidados da indústria fonográfica, do entretenimento, redes sociais, amigos e familiares, além da empresária e influenciadora Lorena Maria, com quem o artista espera seu primeiro filho, outro grande motivo para celebrar.

Vale lembrar que Sem Música contou com a produção de Blakbone, DJ Cash, DJ Luan MPC, DJ Pepi, Ribb, Donatto, Murilo, LT, Caio Passos, Marquinho no Beat e Ogbeatzz . O disco foi lançado pela ONErpm .

Atualmente, MC Daniel conta com mais de 12 milhões de ouvintes mensais só no Spotify e quase 20 milhões de seguidores em seu Instagram .

Na última segunda-feira (26), MC Daniel e Lorena revelaram o sexo do bebê, será um menino.

MC Daniel anunciou que será pai: “Maior sonho da minha vida”

No dia 19 de janeiro, MC Daniel e a namorada Lorena Maria anunciaram nas redes sociais que estão esperando o primeiro filho.

“Maior sonho da minha vida vai ser realizado”, comemorou na legenda da postagem.

No vídeo publicado, o casal exibe um teste de gravidez com resultado positivo. Emocionado, o futuro papai acompanha o exame de ultrassom ao lado de Lorena.

Vale lembrar que Lorena Maria é o primeiro relacionamento público de MC Daniel desde o fim do namoro com Mel Maia.

Em maio, os rumores do namoro com a influenciadora começaram. De acordo com o Extra, nesta época, Lorena teria conhecido os avós do cantor.

Durante uma viagem a Fernando de Noronha, o casal assumiu o relacionamento. Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou fotos românticas ao lado do funkeiro.

Assista: