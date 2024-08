Mayra Dugaich Anitta se apresentará no MTV VMAs 2024

Na última terça-feira (27), foi confirmado o nome de Anitta como uma das performances anunciadas para se apresentar no VMAs ao vivo. O evento será no dia 11 de setembro, em Nova York.

De acordo com a Billboard, Anitta está pronta para levar seu funk brasileiro aos palcos da premiação pelo terceiro ano consecutivo com um medley de Savage Funk e Alegria , além da estreia mundial de Paradise com participações especiais de Fat Joe, DJ Khaled e Tiago PZK.

No ano passado, ela subiu ao palco duas vezes: primeiro com um medley de seus sucessos do Funk Generation , Used to Be, Funk Rave e Grip , seguido por uma performance com TOMORROW X TOGETHER em Back for More .

Em 2022, ela apresentou um medley que incluiu Envolver, Bola Rebola e Vai Malandra . Ela é a primeira artista brasileira a vencer no VMAs em 2022 , com Envolver . Anitta disputa sua terceira vitória consecutiva de melhor latina neste ano.

Vale destacar que Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, GloRilla e Rauw Alejandro foram os primeiros artistas escalados para se apresentar na premiação; eles foram anunciados no dia 12 de agosto. Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz e LISA foram adicionados à programação em 21 de agosto.

Megan Thee Stallion será a apresentadora. Katy Perry receberá o Prêmio Video Vanguard e também cantará no evento.

Shawn Mendes também fará sua performance este ano. Ele se apresentou no VMA por três anos consecutivos: There’s Nothing Holdin’ Me Back (2017), In My Blood (2018) e If I Can’t Have You e Señorita (2019).

Karol G também deve retornar aos palcos da MTV. No ano passado, a estrela colombiana ganhou seu primeiro troféu, melhor colaboração ao lado de Shakira, e fez sua estreia no VMA com uma versão de Oki Doki / Tá Ok .

Anitta será a atração principal do intervalo do jogo da NFL em SP

No último dia 20 de agosto, a NFL confirmou que Anitta vai cantar no intervalo do jogo inaugural da temporada regular em São Paulo, marcando uma expansão histórica do futebol americano na América do Sul.

“ Estou extremamente animada para me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL em meu país natal, o Brasil ”, disse o artista à Billboard Español.

Na direção da apresentação de Anitta estão o chefe de música da NFL , Seth Dudowsky , o vice-presidente sênior de operações e produção de eventos globais, Jon Barker, e o diretor de apresentação e conteúdo de eventos, Tim Tubito.

“Quando falamos sobre artistas com quem queríamos trabalhar, Anitta estava no topo da lista” , explica Dudowsky. “Não queremos entrar e tornar isso muito americano e ocidental. Queremos que isso se integre à cultura do ambiente em que estamos” , acrescenta Jon Barker.

A cantora conversou sobre os preparativos da apresentação.

“Crescer aqui me moldou completamente como artista e, claro, como pessoa. Portanto, significa muito ser capaz de levar aos fãs de todo o mundo a emoção e a alegria da nossa incrível música e cultura. É realmente um sonho realizado fazer parte desse momento”, afirmou.

“Quando falamos sobre artistas com quem queríamos trabalhar, Anitta estava no topo da lista. Tem sido uma oportunidade incrível, não só para ela se apresentar no jogo e nos ajudar a criar uma experiência incrível de dia de jogo para os fãs, mas também para ajudar a ser uma embaixadora para que os fãs entendam que estamos vindo para o Brasil”, disse Seth.

“A música é algo que nos une a todos, não importa de onde você seja ou qual seja sua formação. O futebol faz o mesmo, por isso penso que unir a força da música e do futebol cria uma ligação natural com o público. Espero que este público global realmente goste da apresentação”, concluiu Anitta.

O evento acontecerá no dia 6 de setembro.