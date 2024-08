Mayra Dugaich [object Object]

Nesta terça-feira (27), Victoria Monét e Usher lançaram o novo single S.O.S ., que já está disponível nas plataformas digitais.

A faixa significa Sex on Sight , marca a primeira colaboração oficial de entre eles. Ele vem dois meses depois que ela e Teyana Taylor prestaram homenagem à performance dele e de Beyoncé em Bad Girl de 2004 no BET Awards 2024, em junho.

Este lançamento de Monét chega logo após o aniversário de um ano de seu álbum de estreia Jaguar II , lançado em 25 de agosto de 2023, pela Lovett Music e RCA Records. O projeto de 11 faixas incluía o single de sucesso On My Mama, que alcançou o primeiro lugar no R&B/Hip-Hop Airplay e se tornou sua primeira entrada solo na Billboard Hot 100, chegando ao 33º lugar.

“Desde que essa música é apenas a afirmação que eu precisava para superar o pós-parto, até o visual ser uma celebração atemporal de nossa cultura, estou muito grata pelo processo e pela forma como foi recebido” , escreveu ela no Instagram comemorando o lançamento do videoclipe. Ela ganhou o vídeo do ano e melhor performance de dança no Soul Train Music Awards em 2023.

Vale lembrar que a cantora, compositora e produtora de 35 anos recebeu sete indicações no Grammy Awards de 2023 e ganhou melhor artista revelação, melhor álbum de R&B e melhor álbum de engenharia, não clássico.

Usher está atualmente em sua turnê Past Present Future, onde apresenta seus clássicos hits de sua carreira de 30 anos, bem como faixas de seu álbum mais recente, Coming Home , que foi lançado junto com sua apresentação no Super Bowl Halftime Show.

Usher estreia turnê ‘Past Present Future’ nos Estados Unidos

Na última terça-feira (20), Usher estreou sua nova turnê Past Present Future em Washington nos Estados Unidos.

O showman desfilou seus sucessos como se o público tivesse entrado em uma máquina do tempo.

Segundo a Variety , a cenografia do palco continha enormes telas de LED que podiam mostrar uma imagem ou vídeo enorme, ou vários menores, em telas diferentes – que foram usadas para evocar as épocas de sua carreira.

A tela iluminou os números “ 1993 ” e foi mostrada uma versão surpreendentemente real de Usher , de 14 anos, dançando seu primeiro single, Call Me A Mack , enquanto o cantor de 45 anos sorria no palco, observando seu eu mais jovem.

Durante toda a noite, o palco também funcionou como um gigantesco cenário com um piso de cobertura em cima e uma seção em baixo onde as telas se erguiam como uma porta de garagem, revelando aposentos que evocavam alternadamente um quarto de uma casa, um clube de strip-tease ou uma área de apresentação de dança.

Apesar do atraso de uma semana para o início da agenda de shows devido a uma lesão no pescoço que sofreu durante os ensaios, Usher trouxe seu melhor jogo para a abertura da turnê.

A tour chega após sua bem-sucedida residência de dois anos em Las Vegas e sua performance no intervalo do Super Bowl no início deste ano.

De acordo com a publicação, é também uma celebração de uma carreira estelar: embora Usher tenha levado alguns anos para se firmar após seu sucesso inicial, ele e o produtor Jermaine Dupri encontraram uma química no estúdio durante a produção de My Way , de 1997, que o elevou ao estrelato.

O auge foi com seu álbum de sucesso de 2004, Confessions , e vai até o presente com seu mais novo lançamento, Coming Home .

Assista: