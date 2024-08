Mayra Dugaich Jaehyun, do NCT, lança álbum de estreia e clipe do single ‘Smoke’

Na última segunda-feira (26), Jaehyun , do NCT , lançou um vídeo para Smoke de seu recém-lançado álbum solo de estreia, J – The First Album .

O cantor também lançou o single, uma jam de R&B, em inglês e coreano. O vídeo mostra a estrela do K-pop lutando contra um inimigo invisível.

O clipe em preto e branco começa com Jaehyun se trancando em seu apartamento e cobrindo todas as câmeras de seus dispositivos e selando a porta da frente com fita adesiva enquanto ele inicia uma coreografia com sua equipe enquanto canta, “Just like dimming lights/ Sun is going down/ Traffic lights turn green/ When you hit the dial/ Yeah I got the, I got the, I got the, I got the/ Smoke.”

Vale destacar que Smoke é a terceira música que os fãs ouviram do álbum de oito faixas, que também traz os singles lançados anteriormente Dandelion e Roses , além de Flamin’ Hot Lemon , Completely , Easy e Can’t Get You ; além de incluir versões em coreano e inglês de Smoke .

Vale lembrar que o NCT da SM Entertainment conta com 26 membros divididos em seis sub-unidades, NCT 127, NCT DREAM, NCT U, NCT DoJaeJung e WayV, com o grupo completo se reunindo no ano passado para seu quarto álbum completo, Golden Age .

Em outubro de 2023, o NCT 127 anunciou o lançamento de ‘Fact Check – The 5th Album’

O grupo de K-pop NCT 127 anunciou o seu inédito disco Fact Check — The 5th Album , que chegou às plataformas digitais pela Universal Music , via Virgin Music em 6 de outubro .

O grupo anunciou o álbum no show NCT NATION: To The World , realizado em 26 de agosto no Incheon Munhak Sports Complex . O disco terá nove músicas e uma gama sonora mais diversificada e fresca, que já se apresenta a partir da faixa-título, Fact Check .

O álbum anterior do NCT 127, 2 Baddies — The 4th Album , estreou em 3º lugar na parada Billboard 200 , fazendo do grupo o segundo artista de K-Pop na história a lançar três álbuns no TOP 5 . O projeto foi elogiado por sua versatilidade, como a Billboard observou: “ O som do álbum, por sua vez, mostra a versatilidade eclética dos ídolos, que passam por sons de R&B, pop, eletrônica e hip-hop”.

A edição ampliada do álbum Ay-Yo apresentou três faixas novas e rendeu ao grupo o quinto e consecutivo TOP 10 na parada de vendas de álbuns da Billboard . Todas as cinco colocações atingiram o pico nas duas primeiras posições da tabela.

O NCT 127 também lançou recentemente sua série de documentários no Hulu , intitulada NCT 127: The Lost Boys .

Assista: