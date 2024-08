Mayra Dugaich Hozier adia dois shows por causa de problemas vocais

Na última segunda-feira (26), Hozier informou aos fãs que precisaria adiar dois shows por causa de problemas vocais.

As apresentações aconteceriam nesta terça (27) e na próxima quarta (28) nos Estados Unidos.

“ Quero agradecer a cada um de vocês por terem vindo a um show durante esta temporada, e em particular aqueles de vocês que demonstraram um apoio tão gentil nas últimas noites, enquanto eu lutava vocalmente para superar um vírus recente” , o cantor escreveu em uma mensagem no X.

“Embora eu ainda tenha gostado muito de me conectar com todos vocês no palco, minha voz simplesmente não está tendo a chance necessária para se recuperar adequadamente. Parte meu coração fazer isso, mas vou ter que adiar os próximos dois shows…. para dar à minha saúde e às minhas cordas vocais todas as chances de recuperação pelo resto da turnê.”, afirmou.

Hozier afirmou para que quem comprou os ingressos que as informações sobre os shows remarcados serão anunciadas em breve; os fãs são incentivados a manter seus ingressos, que serão válidos nas novas datas, ou a solicitar reembolso no local da compra, caso não possam comparecer aos shows remarcados.

Vale lembrar que Hozier lançou recentemente o EP Unaired de três faixas, que traz músicas gravadas durante as sessões de seu álbum Unreal Unearth de 2023.

A próxima data agendada da turnê do cantor será na sexta-feira (30).

Hozier lança o segundo set de inéditas ‘Unaired’

O cantor e compositor de renome mundial, Hozier lançou recentemente a segunda etapa com presentes inéditos para os fãs na forma do EP Unaired EP . Seu poderoso single principal, Nobody’s Soldier , é uma faixa que destaca questões extremamente problemáticas do tráfico internacional de armas, já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music .

Nas últimas semanas, rolaram algumas provocações enigmáticas, como um trecho inicial de Nobody’s Soldier postado no setlist.fm . Os fãs, intrigados, se viram em um turbilhão de expectativas até que o cantor providenciou a estreia global da canção ao vivo, na íntegra; foi diante de um público entusiasmado no Lollapalooza , durante o show principal de Hozier no Bud Light Stage em Chicago , em 1º de agosto .

Unaired EP tem três músicas inéditas, originalmente gravadas durante as sessões do último álbum Unreal Unearth , que está no topo das paradas. Além de Nobody’s Soldier , o EP também inclui July , produzida por Jeff ‘Gitty’ Gitelman (Anderson .Paak, H.E.R.), e That You Are , produzida por Gus Seyffert (Beck, Michael Kiwanuka), com a participação do fascinante artista folk sírio-americano Bedouine .

“Queridas almas, quero agradecer a cada um de vocês por tudo que aconteceu no ano passado. Tem sido um privilégio viajar, tocar e receber tanto amor e apoio. Foi um período muito especial para mim, agradeço sinceramente a todos vocês”, disse aos fãs.

Ele comentou as novas faixas: “ Nobody’s Soldier, alguns de vocês já devem ter ouvido ao vivo. July é a música irmã de Wildflower and Barley, escrita enquanto esperava o fim da pandemia, e That You Are, uma canção que tive a bênção de escrever com Bedouine em Los Angeles. Gravamos juntos logo depois ”.

“Espero sinceramente que vocês gostem dessas músicas que somamos com este capítulo. Mais uma vez, obrigado pelo apoio e espero ver alguns de vocês em um show em breve!” , finalizou.

Confira: