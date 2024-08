Mayra Dugaich Halsey anuncia álbum conceitual ‘The Great Impersonator’

Nesta terça-feira (27), Halsey liberou um trailer de seu próximo álbum The Great Impersonator.

No vídeo, imagens atuais se misturam com a cantora caracterizada com visuais de décadas passadas. “ E se eu estreasse no início dos anos 2000? Os anos 90? Os anos 80? “Os anos 70?” , ela se pergunta. “Eu ainda sou Halsey todas as vezes? Em cada linha do tempo, ainda fico doente? Eu me torno mãe?”, finaliza.

O teaser também traz trechos do single lançado anteriormente Lucky , que interpola o hit de mesmo nome de Britney Spears , bem como músicas inéditas inspiradas nas diferentes estéticas e sons das décadas que Halsey lista na narração. “Se tudo acabasse agora, esta é uma pessoa que você teria orgulho de deixar para trás? É mesmo você?”, conclui.

Vale destacar que Halsey ainda não divulgou a data de lançamento do álbum, mas ele seguirá If I Can’t Have Love, I Want Power de 2021, que alcançou o segundo lugar na Billboard 200 .

Vale lembrar que ela lançou alguns singles nos três anos desde então, incluindo Die 4 Me de 2023 e So Good de 2022, ambos incluídos na Billboard Hot 100, antes de iniciar sua nova era com Lucky e outros singles The End e Lonely Is the Muse.

Halsey lança a inédita faixa ‘Lonely Is The Muse’

A cantora pop Halsey , conhecida por misturar gêneros musicais, lançou a sua inédita faixa Lonely is the Muse , que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music , pela Columbia Records .

Vale lembrar que seu trabalho com Trent Reznor e Atticus Ross , assim como com Bring Me The Horizon , Halsey continua a provar que não está presa a nenhum gênero com este novo lançamento.

Halsey deu uma prévia da nova música aos fãs em suas apresentações como headliner no Festival Sziget , em Budapeste , e no Festival Flow , em Helsinque . Ela então estreou a faixa ontem à noite em seu show secreto no Koko , em Londres , onde não se apresentava desde 2015, quando promoveu seu primeiro álbum, Badlands .

Halsey já acumulou mais de 50 bilhões de streams globais , mais de 75 milhões de singles certificados pela RIAA , com todos os seus quatro álbuns anteriores certificados pela RIAA. Ela é uma das únicas artistas a ter quatro músicas diferentes que atingiram 1 bilhão de streams no Spotify , além de possuir dois singles com certificação diamante pela RIAA .

