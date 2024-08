Mayra Dugaich Zezé di Camargo e Graciele Lacerda realizam chá revelação e casamento

No último domingo (25), Zezé di Camargo e Graciele Lacerda realizaram um chá revelação para revelar o gênero do bebê que esperam. O artista também surpreendeu a amada com uma cerimônia de casamento.

“Eu não consigo descrever tudo que vivi ontem. Só agradecer, agradecer a Deus, por tudo. Os planos DELE são perfeitos e com certeza ELE realiza todos os sonhos do nosso coração. Desde criança sonho em ser mãe de uma menina, a Clara. E ela está chegando! “, disse Graciele na legenda no Instagram.

“Tudo isso já seria lindo, mas o senhor @zezedicamargo me surpreendeu com o nosso casamento!!!! Por isso eu só posso dizer: FOI DEUS!”, finalizou.

“Gostaria que ninguém saísse, apesar do frio” , disse Zezé. “ Queria aproveitar que estamos todos juntos. Graciele não sabia, mas se a surpresa era para ser grande, a gente faz um serviço completo” , afirmou.

A festa contou com 150 convidados e foi realizado em uma fazenda em São Paulo.

Vale lembrar que o casal está junto desde 2021 e estavam planejando o casamento.

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo exibem ultrassom do bebê

Grávida, Graciele Lacerd a compartilhou no fim de julho, imagens do seu ultrassom. Durante o exame ela estava acompanhada por Z ezé di Camargo.

“Hoje fomos ver o nosso pacotinho de amor. Estou com 16 semanas e três dias e completo 4 meses no dia 12/08! Está tudo bem, graças a Deus! Obs: Será que já é um furinho no queixo?!” , questionou ela.

Vale lembrar que o casal anunciou a gravidez no último dia 11 de julho. “O nosso milagre”, escreveu Zezé na legenda do vídeo postado nas redes sociais.

“Este é apenas o começo de uma nova jornada, e estou muito empolgada para compartilhar a cada momento com vocês. Lembre-se sempre: nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está trabalhando em algo lindo para você e no tempo certo. Você verá a sua graça manifestada na sua vida” , afirmou Graciele.

“Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito animada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança ”, finalizou.

Vale ressaltar que Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do casamento com Zilú Godoi. Graciele será mãe pela primeira vez.

Assista: