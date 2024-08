Mayra Dugaich [object Object]

Nesta sexta-feira (23), o grupo de K-pop NCT Dream lançou seu primeiro single totalmente em inglês Rains in Heaven.

Mark Lee participou na composição da letra da música pop no estilo dos anos 80, que mistura sons de bateria, baixo e sintetizador e acalma os ouvintes com empatia. Para ele, o inglês é sua língua materna, já que nasceu e foi criado em Toronto, no Canadá.

Os sete membros cantarão a música pela primeira vez durante a próxima etapa da turnê mundial do NCT Dream , The Dream Show 3: Dream()scape , que começa em 31 de agosto.

Vale destacar que o NCT foi indicado ao MTV Video Music Awards de 2024 com Smoothie , a faixa principal de seu quinto EP Dream()scape , na categoria Melhor K-Pop. O mini-álbum vendeu instantaneamente um milhão, registrando 1,32 milhão no dia do lançamento, e vendeu mais de 2,46 milhões na primeira semana.

O videoclipe do single retrata uma história esperançosa dos sete membros se unindo no momento final do mundo para abraçar um novo começo. Foi filmado na Tailândia para adicionar um clima místico e sonhador ao clipe, realçando ainda mais o charme refrescante e emocional da música.

Vale lembrar que o grupo de K-pop também está comemorando seu oitavo aniversário com uma transmissão especial ao vivo no YouTube, Weverse e TikTok no dia 25 de agosto às 13h.

O grupo passará pelo Brasil no próximo dia 2 de setembro, o show será em São Paulo.

Membro do NCT Dream não virá para show no Brasil

A Live Nation , produtora responsável por trazer o NCT Dream ao Brasil, revelou que o integrante Renjun não participará da apresentação que ocorrerá em São Paulo, no dia 02 de setembro. De acordo com a empresa, o artista ficará afastado por um tempo por problemas de saúde.

No comunicado foi informado que os outros seis integrantes do grupo – Mark , Jeno , Haechan , Jisung , Jaemin e Chenle – seguem confirmados para retornarem ao país. Vale destacar que essa é a segunda vez que o grupo de k-pop se apresentará no Brasil. A primeira passagem de NCT Dream pelo solo brasileiro ocorreu em julho de 2023.

NCT Dream retornará para um show único no Brasil . Marcado para o dia 02 de setembro , o grupo se apresenta no Espaço Unimed , em São Paulo . Os ingressos custam a partir de R$ 395 e estão disponíveis para compra no site da Ticketmaster .

• Soundcheck Pacote VIP: R$ 1.726 (inteira) e R$ 1.331 (meia-entrada);

• Pista Premium: R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia);

• Mezanino: R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia);

• Camarote: R$ 840 (inteira) e R$ 420 (meia).

O pacote VIP da turnê dá o direito a um ingresso Pista Premium, acesso ao pré-show Soundcheck, presente VIP exclusivo e cordão VIP exclusivo. Além disso, ele também dá direito a outros benefícios, como acesso antecipado para compra de merchandisings e entrada antecipada ao local do evento.

Vale lembrar que o NCT Dream é um grupo masculino sul-coreano, criado pela SM Entertainment em 2016, que conta ainda com os subgrupos NCT 127 , NCT U e WayV . Originalmente com formação rotativa, o Dream não tinha membros fixos, mas isso mudou quando os integrantes se tornaram adultos – suspendendo a prática do sistema rotacional em 2020. Essa mudança foi marcada pelo lançamento do EP “Reload” , que definiu Mark , Renjun , Jeno , Haechan , Jaemin , Chenle e Jisung como os membros originais.

Confira: