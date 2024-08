Mayra Dugaich [object Object]

Na última terça-feira (20), Taylor Swift lançou seu novo videoclipe de I Can Do It With a Broken Heart , logo após ela encerrar a etapa europeia da The Eras Tour em Londres.

O clipe mostra a estrela nos ensaios para sua enorme turnê, além de se apresentar e se divertir no palco enquanto seus fãs cantam junto. Ela também viu os bastidores com seus dançarinos e equipe, mostrando quanto trabalho foi necessário para a turnê.

A música captura Taylor Swift se animando para se apresentar para dezenas de milhares de pessoas todas as noites enquanto passava por um doloroso rompimento. “ Breaking down, I hit the floor/ All the pieces of me shattered as the crowd was chanting, ‘More’/ I was grinning like I’m winning, I was hitting my marks/ ‘Cause I can do it with a broken heart, ”, ela canta no refrão.

A faixa I Can Do It With a Broken Heart marca a segunda música do The Tortured Poets Department a receber o tratamento de single, seguindo Fortnight , com Post Malone. Vale lembrar que pouco depois do lançamento do álbum, em 19 de abril, a música estreou em terceiro lugar na parada Hot 100 da Billboard .

A turnê de Taylor Swift continua com suas datas finais em Toronto, no Canadá, começando em 14 de novembro, antes de terminar definitivamente em Vancouver, Canadá, em 8 de dezembro.

Taylor Swift convida Florence Welch para cantar ‘Florida!!!’

Na noite esta terça-feira (20), Taylor Swift comemorou a última noite de sua turnê europeia The Eras Tour no Estádio de Wembley, em Londres.

Para o sucesso do The Tortured Poets Department, Florida!!! , Taylor Swift surpreendeu os fãs com Florence Welch do Florence + The Machine. “ I need to forget, so take me to Florida/ I’ve got some regrets, I’ll bury them in Florida/ Tell me I’m despicable, say it’s unforgivable/ At least the dolls are beautiful, f— me up, Florida “, elas cantaram juntas na faixa.

Em entrevista à Vogue britânica no início de 2024, Florence Welch explicou que não conhecia a “ escala ” da fama de Taylor. “ Existe o tipo de grandeza [do fenômeno Taylor Swift], e também há a Taylor com quem passo o tempo no estúdio, que é simplesmente a mais doce e realista ”, disse ela à publicação.

“Nós nos divertimos muito. E então, quando foi lançado, eu pensei, ‘Oh, merda !’”, continuou.

Vale lembrar que Taylor explicou anteriormente a narrativa que inspirou Flórida!!! durante uma entrevista com iHeartRadio. “’ Florida!!!’ é uma música que escrevi com Florence and the Machine, e acho que estava tendo essa ideia de o que acontece quando sua vida não se encaixa, ou suas escolhas que você fez alcançar você” , disse.

ssista: