Mayra Dugaich Nicki Minaj anuncia lançamento da versão deluxe de ‘Pink Friday 2’

Nesta terça-feira (20), Nicki Minaj anunciou o lançamento da edição deluxe do álbum Pink Friday 2 .

A superestrela usou o X (antigo Twitter), para contar a novidade, mesmo sem divulgar a data exata da estreia. “Eu amo muito isso. Apresentarei 2 a 3 músicas desta versão do álbum na PF2 #GagCityReloaded TOUR” , explicou ela, antes de concluir: “Barbz… Obrigada por me inspirar. Amo você.”

Treze anos depois de lançar seu álbum de estreia Pink Friday , a tão esperada sequência chegou em dezembro. Os colaboradores do projeto incluíram Future ( Nicki Hendrix ), J. Cole ( Let Me Calm Down ), Lil Uzi Vert ( Everybody ) e a estrela gospel Tasha Cobbs Leonard ( Blessings ). O álbum liderou a parada de álbuns da Billboard 200 em 23 de dezembro de 2023.

Vale destacar que Nicki Minaj posteriormente embarcou em sua Pink Friday 2 World Tour , e a turnê fez história com ela detendo o título de turnê de rap de maior bilheteria de todos os tempos por uma mulher. Também está no top 10 das turnês de rap de maior bilheteria de todos os tempos. De acordo com somas informadas à Billboard Boxscore, a Pink Friday 2 World Tour arrecadou US$ 67 milhões e vendeu 439 mil ingressos para a primeira etapa norte-americana.

Vale lembrar que ela está atualmente se preparando para a segunda etapa norte-americana da turnê em setembro. Ela recrutou seu irmão Young Money , Tyga, bem como os colaboradores de Whole Lotta Money , BIA e Skillibeng , como aberturas da turnê. A Pink Friday 2 World Tour começará a segunda etapa na Filadélfia, no dia 4 de setembro

Nicki Minaj anuncia mais datas da ‘Pink Friday 2 Tour’ nos EUA

Na última sexta-feira (16), Nicki Minaj anunciou uma segunda parte de sua turnê mundial Pink Friday 2 Tour nos Estados Unidos. As novas datas estão marcadas para começar em setembro, com Tyga e Bia como aberturas.

“Digamos que você não vai querer perder. Vocês sabem que sou uma honesta pink lady”, comentou no Instagram.

A rapper prometeu novidades nesta nova etapa de apresentações.

#GagCityReloaded será um sonho lindo e mágico que se tornará realidade. Melhor que o primeiro tempo e isso não foi fácil de fazer”, afirmou.

“Novos looks, mudanças no setlist, outros segredos, hummmm música nova? Deixe-me pensar sobre isso. Obrigado à equipe que está fazendo isso comigo novamente. Eles são simplesmente os melhores. Aos artistas convidados que se apresentarão em suas cidades, desde já agradecemos; e a esses 3 TALENTOS (por quem tenho tanto amor e respeito) por levar o G6 para #GAGCITY só para Barbz e eu. @tyga @bia @skillibeng. OBRIGADO!!!!!!!!”, finalizou.

Vale lembrar que ela lançou o show em 1º de março em Oakland, Califórnia. A turnê parou em Las Vegas, Seattle, Denver, Phoenix, Chicago, Boston, Nova York e outras cidades antes de seguir para a etapa europeia, que atingiu o Reino Unido, França, Alemanha e Holanda.

A turnê Pink Friday 2 “Gag City Reloaded” passará por 22 cidades dos EUA. cidades incluindo Filadélfia, Miami, São Francisco, Las Vegas e três shows em Nova York. A turnê começa na Filadélfia no dia 4 de setembro.

