Mayra Dugaich Travis Scott anuncia relançamento de ‘Days Before Rodeo’

No último domingo (18), Travis Scott anunciou o relançamento de Days Before Rodeo , com faixas bônus inéditas, para comemorar o 10º aniversário da mixtape.

O relançamento do projeto significa que a mixtape de Scott estará disponível em plataformas de streaming na próxima sexta-feira, 23 de agosto. Vale lembrar que o disco foi lançado originalmente em 18 de agosto de 2014 e contou com a participação de Young Thug, Big Sean, The 1975, Rich Homie Quan, Migos, T.I. e Peewee Longway.

Vale destacar que uma versão digital deluxe exclusiva do álbum, com faixas bônus inéditas, está disponível na loja virtual do rapper.

Entre as versões que serão lançadas, estão: uma versão padrão de Days Before Rodeo e o disco de vinil.

Três variações de box sets, com lançamento previsto para 2 a 3 semanas após o lançamento do álbum em 23 de agosto, estão disponíveis para encomenda.

De acordo com a Billboard, o Box Set 1 inclui um LP de vinil Days Before Rodeo (capa 2), uma caixa postal com impressão personalizada e um moletom com capuz lavado com spray e detalhes de serigrafia; O Box Set 2 inclui o LP de vinil (capa padrão), uma caixa postal com impressão personalizada; uma camiseta de algodão bem lavada com detalhes em serigrafia; O Box Set 3 inclui um CD Days Before Rodeo, uma caixa postal com impressão personalizada e um chapéu personalizado com detalhes de bordado.

A lista de faixas de Days Before Rodeo incluía os singles de 2014 Don’t Play , com Big Sean e The 1975, e Mamacita , com Rich Homie Quan e Young Thug.

Saiba qual será a possível setlist de Travis Scott no Rock in Rio

Travis Scott , um dos principais nomes do rap contemporâneo, está prestes a fazer sua aguardada estreia no Rock in Rio no próximo dia 13 de setembro. Ele será a atração responsável por encerrar o primeiro dia do festival, que será dedicado ao rap e ao funk. O artista trará ao Brasil sua tão esperada Utopia Tour Presents Circus Maximus , prometendo um espetáculo memorável na Cidade do Rock.

Com uma carreira marcada por apresentações energéticas e imprevisíveis, o setlist de Travis Scott é conhecido por sua dinâmica, com o rapper frequentemente mudando a ordem das músicas ou introduzindo novas faixas durante seus shows. No entanto, com base em suas performances mais recentes, os fãs podem esperar uma combinação de grandes sucessos e canções do álbum Utopia , lançado em 2023.

Entre as músicas que possivelmente farão parte do show estão HYAENA, THANK GOD, MODERN JAM, BUTTERFLY EFFECT e o hit SICKO MODE . A apresentação deve fechar com a faixa TELEKINESIS , tradicionalmente escolhida por Travis para encerrar seus shows.

Confira: