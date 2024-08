Mayra Dugaich Hayley Williams dedica música para Robert Pattinson

No último sábado (17), a cantora Hayley Williams dedicou uma música para Robert Pattinson no palco do Estádio de Wembley, em Londres.

Durante o set de abertura do Paramore na Eras Tour de Taylor Swift , Hayley tocou a faixa de 2008 da banda, Decode .

“ Suki arrasou mais cedo. Mas eu gostaria de dedicar esta próxima música ao Sr. Waterhouse ”, disse cantora em um vídeo compartilhado por um fã no X (antigo Twitter). “ Ele tem a pele de um assassino, Bella. É para você, Robert.”

A faixa Decode incluída na trilha sonora da saga Crepúsculo, estreou em primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard 200. A música indicada ao Grammy, que também apareceu no terceiro álbum do Paramore, Brand New Eyes, em 2009, alcançou a 33ª posição na parada Billboard Hot 100.

De acordo com a Billboard, não se sabe se o ator de 38 anos compareceu ao show de sábado à noite. Vale lembrar que Suki e Robert começou a namorar em 2018 e ficou noivo no final de 2023, a primeira filha do casal nasceu em março.

“É uma honra simplesmente existir ao mesmo tempo que @taylorswift, muito menos ser uma abertura para ela na maior e melhor turnê de todos os tempos ”, escreveu Suki Waterhouse, que é amiga íntima de Taylor, após o anúncio. “ Um sonho se torna realidade do qual nunca mais quero acordar. Tocando no estádio de Wembley, na minha cidade natal!!”

Vale destacar que durante o show, Taylor fez a estreia ao vivo de I Did Something Bad do álbum Reputation durante a seção acústica do show.

“Durante toda a turnê eu toquei centenas de músicas, mas não toquei nenhuma das minhas favoritas ”, brincou Swift, com a guitarra na mão na frente de 92 mil pessoas, “ porque estava esperando pelo público certo” .

O conjunto de músicas surpresa da estrela pop também contou com um mashup de My Boy Only Breaks His Favorite Toys , de The Tortured Poets Department, e Coney Island , de Evermore.

Vale lembrar que Taylor Swift encerra as apresentações no Estádio de Wembley na próxima terça-feira (20).

Hayley Williams está trabalhando em novas faixas do Paramore

Na última segunda-feira (15), a cantora Hayley Williams afirmou que está trabalhando em novas músicas e comemorou que o Paramore agora é uma banda independente pela primeira vez em sua carreira de quase 20 anos.

“Como sempre, qualquer coisa que lançarmos a seguir vai surpreender as pessoas e fazê-las pensar: ‘Oh, não achei que seria assim.’ De certa forma, é isso que sempre esperamos” , afirmou em entrevista ao site Brooklin Vegan.