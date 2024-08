Mayra Dugaich Madonna completa 66 anos e compartilha novas fotos no Instagram

Nesta sexta-feira (16), Madonna completa 66 anos de vida e comemorou compartilhando novas fotos de sua estadia na Itália.

“De volta à Itália………… Parabéns para MIM”, c elebrou na legenda.

A presença da Rainha do Pop na Itália vêm atraindo os olhares curiosos dos fãs e turistas que tiveram a oportunidade de cruzar com a estrela.

Na última terça-feira (13), Madonna escolheu um restaurante ao ar livre em Portofino. Rapidamente começou a viralizar na internet, imagens de centenas de pessoas que se aglomeraram do lado de fora do local. Tudo para ver a cantora durante o jantar.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Madonna comemora mais um ano de vida no país europeu. Em 2022 e 2017, a Itália também foi o destino escolhido. Havana, Lisboa e Marrakech também já foram os locais em que ela passou o aniversário.

Madonna comemora aniversário de 24 anos do filho Rocco

No último domingo (11), Madonna compartilhou uma homenagem nas redes sociais pelo aniversário de 24 anos de seu filho Rocco .

“FELIZ ANIVERSÁRIO ROCCO – a longa e sinuosa estrada através de todos os seus muitos humores e encarnações foi tumultuada e cheia de surpresas ”, escreveu na legenda no Instagram. “ Mas, apesar de tudo, sua curiosidade e a Alma Artística têm sido a cola que nos manteve unidos.”

“Graças a Deus pela arte. Estamos juntos há muitas vidas. Obrigado por me escolher novamente. Amo você – por toda a eternidade”, finalizou.

Além de Rocco, Madonna também é mãe de Lourdes Leon, de 27 anos, e Chifundo “Mercy” James, de 18, bem como de seus filhos, David Banda, de 18 anos, e das gêmeas Estere e Stella, de 11 anos.

No início de 2024, ela compartilhou sua experiência ao participar da mostra de arte de Rocco em Miami. “ Estou muito feliz por ter a noite de folga para curtir a última coleção de pinturas do meu filho Rocco, chamada ‘Pack a Punch ’, inspirada em lutadores de Muay-Thai” , afirmou no post.

Vale lembrar que Rocco é fruto do casamento da cantora com Guy Ritchie.

Confira: