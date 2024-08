Mayra Dugaich Coldplay convida Shawn Mendes para cantar ‘Fix You’ em Munique

Na última quinta-feira (15), o Coldplay surpreendeu os fãs de Munique, na Alemanha, com um convidado especial, Shawn Mendes se apresentou cantando a faixa Fix You.

“Eu já tive a oportunidade de fazer muitas coisas especiais na minha vida, mas a noite passada foi algo que eu nunca, jamais esquecerei “, afirmou Shawn no Instagram

“Chris, você é a essência da humildade e do amor, dentro e fora do palco, e eu sempre serei inspirado por você e pela banda. Muito, muito obrigado por me receberem .”, finalizou.

Vale lembrar que na semana passada o cantor lançou dois singles, Why Why Why e Isn’t That Enough , que estarão em seu novo álbum. O material estará disponível nas plataformas digitais em 18 de outubro e marca o quinto disco de estúdio de Shawn.

O Coldplay também lançará um novo álbum, Moon Music , chegará no dia 4 de outubro. O grupo revelou a tracklist nesta sexta-feira (16) em um vídeo postado no Instagram.

Moon Music será composto por 10 faixas: Moon Music, feelslikeimfallinginlove, We Pray feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI, Jupiter, Good Feelings featuring Ayra Starr, “,” iAAM, Aeterna, All My Love e One World.

Coldplay anuncia single inédito chamado ‘We Pray’

A banda Coldplay anunciou nesta terça-feira (06) o lançamento do segundo single do seu novo álbum de estúdio, Moon Music . Intitulada We Pray, a música conta com a colaboração de Burna Boy, TINI, Elyanna e Little Simz , e estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 23 de agosto.

We Pray foi previamente apresentada pela banda no festival de música Glastonbury, realizado na Inglaterra em junho deste ano. A faixa promete ser um pop eletrizante com uma pitada de afrobeats, incorporados pelo artista Burna Boy.

Nas redes sociais, Coldplay compartilhou uma breve prévia de We Pray, aumentando a expectativa dos fãs. O primeiro single do álbum, feelslikeimfallinginlove , já está disponível e até ganhou uma versão remixada por um DJ brasileiro.

O álbum Moon Music será lançado integralmente no dia 04 de outubro. Em entrevista ao portal City News, Chris Martin , vocalista do Coldplay , afirmou que o novo disco funciona como uma continuação do álbum Music of the Spheres , lançado em 2021.

Confira: