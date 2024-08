Mayra Dugaich [object Object]

No último dia 9 de agosto, o artista premiado com o Grammy, Brit, Globo de Ouro e Oscar, Sam Smith relançou seu single Like I Can em parceria com a estrela pop espanhola, Aitana .

Em comemoração à década desde o lançamento de seu álbum de estreia multi-platina In the Lonely Hour , Sam quis criar uma versão especial do hit incluída em seu álbum de estreia, especialmente dedicada aos seus fãs espanhóis.

“Sempre fiquei deslumbrado com a dedicação dos meus fãs espanhóis e queria fazer uma nova versão de ‘Like I Can’ para falantes de espanhol de todo o mundo. Aitana e eu nos apresentamos no mesmo festival este ano no México e, embora não tenha podido vê-la se apresentar, ouvi todos os comentários que ela gerou e a contatei para participar do projeto. Estou muito grato que uma das novas estrelas desta geração tenha dado um presente tão incrível. desempenho no tópico, e estou ansioso para que meus pequenos marinheiros espanhóis possam ouvi-lo “, comentou Sam.

“Colaborar com Sam tem sido um verdadeiro sonho tornado realidade. Poder colaborar e contribuir com o meu grão de areia para um projeto tão bonito e especial como este tem sido incrível e estou muito grato por isso. é um artista que admiro muito “, afirmou Aitana.

Aitana encerra sua turnê de festivais com mais de 450 mil espectadores

Neste fim de semana, a cantora Aitana finalizou em Vigo, na Espanha , sua bem-sucedida Gira de Festivais com a Alpha Tour 2024 , que começou em março passado, no México . A turnê passou por Portugal e fazendo várias paradas nos festivais e no circuito de verão dos festivais da Espanha .

A diva pop realizou um total de 17 magníficos concertos nesses três países , deixando uma marca inesquecível, onde mais de 450 mil espectadores desfrutaram de suas apresentações.

Aitana , que interpretou seus grandes sucessos e seu mais recente single, 4TO23, também compartilhou o palco com outros grandes artistas nacionais e internacionais.

Com isso, a cantora deixa claro mais uma vez que é uma performer incrível, com grande capacidade de conectar com seu público não só através da música, mas também pelo carisma natural.

Com as vitórias de passar uma noite de encontro no quarto 23 , a inocência e a doçura impressas na voz de Aitana se complementam ao apelo da canção, onde revela as diversões que a artista vive e revive no icônico local de seus sonhos.

4TO 23 é recheado de sintetizadores e batidas eletrônicas que dialogam perfeitamente com seu contexto literário e há espaço para guitarras e chorus produzidos por sintetizadores darem o ar de sua graça, criando uma atmosfera pop ideal para se contar um história.

