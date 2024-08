Mayra Dugaich Sam Smith anuncia parceria com Iza em nova versão de ‘Lay Me Down’

Na última quarta-feira (14), Sam Smith anunciou uma parceria musical com Iza . O depoimento da cantora aparece em destaque no site comemorativo de 10 anos do 1º álbum do artista, In The Lonely Hour .

“Sam Smith fez parte da minha jornada musical mais do que eles imaginam! No início da minha carreira, eu sempre adorava fazer covers das músicas dele” , disse.

“O momento decisivo foi durante o show deles no Rock in Rio, quando cantaram ‘Lay Me Down’. Eu chorei, sentindo um forte chamado para me dedicar à música, logo após ter deixado meu emprego para focar no meu canal do YouTube. Na edição seguinte do festival, eu estava lá, me apresentando pela primeira vez, um momento inesquecível que tornou este convite ainda mais especial ”, afirmou.

Vale lembrar que a faixa escolhida para a parceria com a brasileira é Lay Me Down.

O videoclipe da versão de I’m Not the Only One com Alicia Keys mostra trechos de uma gravação ao vivo no Jungle City Studios de Alicia Keys em Nova York. Sam também confirmou o dueto com Aitana , na faixa Like I Can.

Sam Smith libera videoclipe de parceria com Alicia Keys

Sam Smith lançou o videoclipe oficial da versão de I’m Not the Only One com Alicia Keys . Mostrando trechos de uma gravação ao vivo no Jungle City Studios de Alicia Keys em Nova York, o vídeo acompanha a sessão da dupla enquanto eles reinterpretam o hit do cantor britânico 10 anos depois.

O vídeo também acompanha o cantor na festa de aniversário do álbum In the Lonely Hour em junho, onde ele e Alicia apresentaram pela primeira vez sua nova versão da música na noite anterior à sessão de estúdio. As filmagens mostram Smith comemorando com Lady Bunny, bem como cumprimentando amigos e fãs antes de subir ao palco.

Em uma declaração, Sam reiterou que ele estava “ muito honrado ” em trabalhar com Keys na nova versão do single, chamando-a de “ um talento incrível e uma alma linda “. Já ela acrescentou que a colaboração “ estava na lista de desejos de ambos “, antes de detalhar como a sessão de gravação aconteceu. “ A vibe era super íntima… Meu filho Egypt tocou algumas teclas para Sam e meu filho Genesis estava contando piadas o tempo todo. Música pura, cantando juntos na sala enquanto eu tocava piano.”

A nova versão sai da edição de 10º aniversário de Smith de seu álbum de estreia, In the Lonely Hour. Junto com a nova colaboração, o álbum também apresenta uma versão regravada do hit de sucesso Stay With Me , uma nova música intitulada Little Sailor e uma série de outras colaborações com artistas como Mary J. Blige, A$AP Rocky e John Legend.