Mayra Dugaich Adele se apresenta na chuva em Munique

Na noite desta quarta-feira (14), Munique foi atingida por uma chuva torrencial durante o show de Adele na arena ao ar livre que tem capacidade para 80.000 pessoas.

No entanto, a cantora de Rolling in the Deep não deixou a chuva impedi-la de fazer uma performance estelar, como visto em uma filmagem viral de fãs na qual Adele canta o hit do álbum 30 , Oh My God , enquanto a chuva cai ao seu redor.

“Se parar de chover quando eu fizer ‘Set Fire to the Rain’, vou ficar furiosa “, Adele brincou com os fãs durante o show.

Vale destacar que durante a sequência de shows para Adele na cidade alemã, ela revelou que está noiva do agente esportivo Rich Paul após três anos de namoro. A vencedora de 16 Grammys leu em voz alta uma placa de fã que dizia: “ Quer se casar comigo?”

“Não posso me casar com você” , ela respondeu, levantando a mão esquerda para indicar um anel em seu dedo enquanto a multidão aplaudia. “ Porque eu já vou me casar.”

Vale lembrar que a estadia de 10 noites de Adele em Munique termina em 31 de agosto.

Adele revela que vai ‘se casar’ durante show em Munique

Na última sexta-feira (9), a cantora Adele revelou que está noiva de Rich Paul após três anos de namoro.

O anúncio veio durante o show em Munique, onde ela está atualmente fazendo uma residência de um mês em um estádio personalizado com capacidade para 74 mil pessoas por noite. A revelação foi feita ao ler um cartaz de fã que dizia: “ Quer se casar comigo?”

“Não posso me casar com você” , respondeu ela, erguendo a mão esquerda para indicar um anel no dedo. “ Porque já vou me casar.”

Vale lembrar que o casal começou a namorar em 2021, com o empresário revelando em um perfil da revista New Yorker que estava “ saindo ” com “ uma grande estrela pop” .

“ Ele é simplesmente hilário. E muito inteligente” , disse Adele em entrevista à Oprah naquele mês de novembro. “ É incrível vê-lo fazer o que faz” , completou.