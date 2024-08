Mayra Dugaich Luke Bryan anuncia oitavo álbum de estúdio ‘Mind of a Country Boy’

Na última quinta-feira (8), Luke Bryan anunciou a data do lançamento de seu oitavo álbum de estúdio, Mind of a Country Boy.

Para o álbum de 14 músicas, ele contará com os produtores Jeff e Jody Stevens. Quatro anos se passaram desde que ele lançou seu álbum anterior, e o novo projeto investiga suas prioridades, incluindo família, música, caça e pesca. Para comemorar o anúncio do álbum, Bryan também lançou a nova música Closing Time in California , que ele deve apresentar em alguns de seus próximos shows em San Diego e Los Angeles.

“Consegui dedicar meu tempo e realmente compilar músicas para este álbum ”, disse Bryan em comunicado. “ Se for uma música que gravei há dois ou três anos, e ainda a amo, e ainda soa nova, então sinto que resistirá ao teste do tempo”.

“Acho que este álbum, como tentei fazer com todos os meus álbuns, tem um pouco de tudo. Eu faço algumas coisas diferentes vocalmente neste álbum que nunca fiz antes. É sobre cada música ter seu lugar e seu significado. É tentar não ser excessivamente redundante com as músicas. Acho que é por isso que fui abençoado por ter uma longa carreira e o que sinto que este álbum vai fazer.”, afirmou.

Além de seus shows como atração principal e sua Farm Tour, Bryan deve continuar seu papel como jurado do American Idol (ao lado do nova jurada, a colega Carrie Underwood), enquanto o evento Crash My Playa no México celebrará seu 10º ano em 2025 com apresentações de Jason Aldean, Kane Brown, entre outros.

“Ainda estou me divertindo muito em meus shows e ainda é uma grande festa” , disse Bryan em comunicado. “Mas acho que à medida que você envelhece e amadurece, os assuntos mudam e as coisas sobre as quais você pode cantar mudam. Mas o amor de tentar encontrar a música certa e uma música que comove as pessoas ainda está na vanguarda do que quero fazer como artista.”

Vale lembrar que o disco estará disponível nas plataformas digitais no dia 27 de setembro.