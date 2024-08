Mayra Dugaich Blake Shelton anuncia residência em Las Vegas para 2025

Na última quinta-feira (8), Blake Shelton anunciou que fará uma residência em Las Vegas em fevereiro de 2025.

“Há alguns anos que falamos sobre uma residência em Las Vegas e todas as peças se juntaram para uma corrida no próximo ano” , disse em comunicado. “O Colosseum é um local tão icônico e estou animado para trazer um pouco de néon honky-tonk para o Palace.”

Vale destacar que as apresentações de Blake Shelton em Vegas acontecerão nos dias 5, 7, 8, 12, 14 e 15 de fevereiro, com todos os shows programados para começar às 20h.

Vale lembrar que a estrela country já fez aparições no palco durante os shows da residência de Gwen Stefani. Blake disse à People que seu setlist incluirá uma mistura de seus próprios sucessos e músicas favoritas, e que ele se inspirou nos shows de residência de Garth Brooks.

“[Brooks] tocou músicas que cresceu amando e o fez se apaixonar pela música. “Não quero apenas enganar alguém, mas adoro a ideia de fazer algo que você normalmente não veria em turnê ”, disse Shelton à revista. “ Então eu tive que descobrir o que é isso, e agora vou começar a pensar em como seria diferente de algo que eu faria em turnê.”

Segundo a Billboard, o músico já foi 28 vezes número 1 da Billboard Country Airplay e é o atual colaborador de Post Malone na música Pour Me a Drink .

Após 23 temporadas, Blake Shelton anuncia saída do The Voice

Em 2022, após 23 temporadas , o The Voice sofru uma importante baixa: o astro do country Blake Shelton anunciou que deixaria o programa. No lugar dele, entram Chance The Rapper e Nial Horan – este, ex- One Direction .

Durante todo o tempo em que esteve como jurado do The Voice, Shelton chegou a treinar 15 artistas e obteve 8 vitórias .

“Estou lutando com isso há um tempo e decidi que é hora de me afastar do The Voice após a 23ª temporada” , disse o cantor de 46 anos em um comunicado divulgado pelo site Entertainment Weekly . “Este programa mudou minha vida em todos os sentidos para melhor e sempre será um lar para mim. Tem sido uma jornada incrível ao longo desses 12 anos de viradas de cadeira. Quero agradecer a todos no The Voice da NBC, a cada produtor, os escritores, músicos, equipe e pessoal do bufê, vocês são os melhores. É preciso muito trabalho, paixão e bebidas para adultos para fazer um programa ao vivo duas vezes por semana” , disse.

Agradecendo a parceria que teve durante todo esse tempo, Blake Shelton também mencionou sua mulher, a cantora Gwen Stefani , que foi vocalista do No Doubt .

“Fiz laços para toda a vida com Carson e todos os meus colegas treinadores ao longo dos anos, incluindo minha esposa, Gwen Stefani! Temporada após temporada, nos surpreendemos com talentos. Um agradecimento especial àqueles que me escolheram para ser seu treinador. Por fim, é sobre vocês, os fãs, que assistem e apoiam esses artistas. Nós, treinadores e equipe do The Voice, estamos perseguindo sonhos. Isso não aconteceria sem vocês!” , concluiu.

Entre 2001 e 2021, Blake Shelton já gravou 12 álbuns de estúdio e emplacou 40 singles nos charts, alcançando o primeiro lugar com 28 deles . Ele também foi indicado por nove vezes ao Grammy Awards , incluindo duas indicações por Melhor Álbum Country .

Confira: