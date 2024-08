Mayra Dugaich MP do Ceará contesta gasto milionário com cachês de artistas

O gasto público de 1 milhão de reais chamou a atenção do Ministério Público do Ceará (MP-CE) com os shows de Isadora Pompeo , o padre Alessandro Campos e o sertanejo Murilo Huff .

No sertão do Ceará, Baturité tem 35 mil habitantes e entre os dias 9 e 11 de agosto será comemorado o aniversário da cidade.

De acordo com o UOL, o promotor Antonio de Souza Júnior questionou o evento próximo ao período eleitoral, já que o ato pode ser caracterizado como abuso de poder político.

Ele destaca “ a possibilidade de promoção pessoal do gestor público, conforme experiências anteriores “, com uso da festa “ para angariar votos “.

Segundo a reportagem, Murilo Huff receberá R$ 500 mil, o padre Alessandro Campos R$ 255 mil, a cantora gospel Isadora Pompeo, R$ 160 mil e o cantor e sanfoneiro Toca do Vale, R$ 150 mil.

Vale lembrar que o prefeito Herberlh Mota (Podemos), subiu no palco enquanto Mari Fernandez, puxou coro de “ Já ganhou ” para ele durante o Carnaval deste ano.

Edson Lucas, assessor jurídico da Prefeitura de Baturité, disse para o Splash, do UOL que “ não há ilegalidade e cabe ao administrador decidir onde elencar as receitas do município “.

“O município tem tradição de festejos no aniversário. Há uma movimentação na economia, reservas de hotéis e incremento do comércio. Traz um retorno financeiro. Gostaria que o MP enxergasse não como gasto, mas como investimento” , finalizou.

Na última terça-feira (6), o MP enviou um documento à prefeitura onde recomenda cancelar o “ gasto claramente excessivo e não razoável de verbas públicas “.

Murilo Huff emplaca uma das faixas sertanejas mais ouvidas do Brasil

Anestesiado , a canção que faz parte do mais recente DVD Fortaleza , do cantor Murilo Huff , se tornou um divisor de águas na carreira do artista. A faixa foi a primeira a ser trabalhada do projeto gravado em outubro de 2023 na capital cearense.

Nas primeiras 24 horas de lançamento , a música entrou para as 75 músicas mais ouvidas do Spotify e se torna a quinta faixa sertaneja mais ouvida do Brasil , acumulando mais de 53 milhões de plays no Spotify e mais de 29 milhões de visualizações no YouTube .

“Não dá pra descrever a felicidade desse momento. É mais um sonho realizado e eu nunca deixei de acreditar quem chegaria! Muito obrigado aos meus fãs, equipe, ao meu Deus e a minha família. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão ouvindo ’Anestesiado’ e todas as faixas do DVD ‘Fortaleza’, ainda tem muita coisa bacana para divulgar e em breve vem novidades” , declara Murilo Huff ao receber homenagem de equipe pelo feito no Ao Vivão realizado em Brasília.