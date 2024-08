Mayra Dugaich Lisa, do Blackpink, lançará single inédito com Rosalía

Na última terça-feira (6), a cantora Lisa anunciou o lançamento de seu novo single New Woman com a participação de Rosalía .

A faixa estreia nas plataformas digitais no próximo dia 15 de agosto. No dia seguinte, 16, será a vez do videoclipe ser lançado.

A parceria com a artista catalã será o segundo lançamento de Lisa com a RCA Records e a empresa de gestão LLOUD Co.

No final de junho a faixa Rockstar estreou e a rapper do Blackpink gravou o videoclipe em Bangkok na Tailândia. Lisa compôs a música com Brittany Amaradio, James Essien, Lucy Healey, Ryan Tedder e Sam Homaee e foi produzida por Tedder e Homaee.

Ela é uma das atrações confirmadas do festival Global Citizen, que acontecerá no Central Park de Nova York, em 28 de setembro, e será apresentado pelo ator e embaixador do Global Citizen, Hugh Jackman.

Vale destacar que Rosalía trabalha no sucessor do disco Motomami, de 2022. Na última segunda-feira (5), ela apresentou prévias das faixas em uma live. No entanto, o novo álbum da artista ainda não tem nome ou data de lançamento definidos.

Vale lembrar que neste mês de agosto, o BLACKPINK comemora oito anos desde o seu debut, consolidando-se como um dos grupos de K-pop mais influentes da atualidade. Composto por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa , o quarteto é conhecido por sucessos estrondosos como How You Like That , Kill This Love e Pink Venom .

Lisa, do BLACKPINK, é a nova embaixadora da Louis Vuitton

Lisa foi anunciada como a mais nova Embaixadora da Maison Louis Vuitton, informou a marca.

De acordo com um comunicado de imprensa, a estrela do BLACKPINK de 27 anos “define tendências e aborda seu trabalho com autenticidade destemida” , e a empresa se inspirou em seu estilo “ ousado ” quando participou do recente desfile feminino da Louis Vuitton em Paris, na França.

“Estou muito animado em dar as boas-vindas a Lisa como Embaixadora da marca. Ela tem um espírito ousado e um carisma que considero incrivelmente atraente. Ela é tão ousada e criativa com sua música quanto com sua moda, e é um privilégio acompanhá-la nesta jornada” , compartilhou Nicolas Ghesquière, diretor artístico de coleções femininas da Louis Vuitton, em comunicado à imprensa.

Vale lembrar que seu novo single, Rockstar , estreou no topo das listas de popularidade. A música foi divulgada pela primeira vez no TikTok em maio, quando ela fez seu perfil na rede social e estabeleceu um recorde mundial do Guinness ao ganhar 1 milhão de seguidores em pouco mais de duas horas.

Confira: