Mayra Dugaich Chloe Bailey libera tracklist do segundo álbum

Na última terça-feira (6), Chloe Bailey liberou a lista de músicas de seu segundo e novo álbum Trouble in Paradise nas suas redes sociais.

Com lançamento marcado para o próximo dia 9 de agosto, o disco traz participações de YG Marley, Ty Dolla $ing e Anderson Paak.

Durante uma entrevista no tapete vermelho do BET Awards 2024, Chlöe deu mais detalhes sobre o álbum e a inspiração por trás do disco. Ela descreveu o projeto como “uma aventura de verão” e revelou que o Caribe e o Afrobeats foram grandes influências na criação do LP.

“Eu sou obcecada pelo Caribe, então definitivamente inspirada no Afrobeats, vibrações de ilha. É nisso que me inspiro, então você definitivamente ouvirá algumas pequenas nuances disso aí” , disse Chlöe à Billboard.

Vale lembrar que Trouble in Paradise chega mais de um ano após o lançamento do álbum de estreia solo de Chlöe, In Pieces , que foi bem recebido pela crítica e pelo público. O álbum de estreia, que conta com 14 faixas, inclui colaborações de peso com Chris Brown em How Does It Feel , Missy Elliott em Told Ya e Future em Cheatback.

Embora não tenha alcançado o topo das paradas, In Pieces conseguiu atingir a posição 119 na Billboard 200 e a posição 17 no Top R&B/Hip-Hop Albums. Além dos dois singles lançados este ano, FYS e Boy Bye , Chlöe também explorou remixes de sucesso, incluindo Vision , do cantor nigeriano Qing Madi , e o hit Nasty, que ficou em 7º lugar na Rhythmic Airplay com Tinashe .

Chlöe , a talentosa cantora, compositora, produtora e atriz de 26 anos, fez um anúncio empolgante para seus fãs: seu tão aguardado segundo álbum de estúdio, intitulado Trouble in Paradise, será lançado na sexta-feira (09), por meio do trabalho da Parkwood Entertainment e Columbia Records.

A revelação foi feita por meio de uma foto cativante compartilhada nas redes sociais da artista. A imagem mostra Chlöe nadando em águas azul-meia-noite, vestida com um deslumbrante vestido verde neon. A legenda do post, “uma tempestade está chegando” , deixou os fãs ansiosos e empolgados com o que está por vir.

O anúncio de Chlöe gerou uma onda de entusiasmo nas redes sociais, incluindo uma reação notável de Tinashe , que comentou com um simples “Oh, droga!” no Instagram, expressando sua empolgação pela novidade.

Confira: