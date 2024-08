Mayra Dugaich Após separação, Gracyanne Barbosa anuncia mudança de mansão

Quatro meses depois de anunciar a separação de Belo , Gracyanne Barbosa compartilhou que está de mudança para outra residência.

“Por enquanto, estou me mudando apenas de casa. Mas tenho planos de mudar do Rio de Janeiro também ou me dividir entre SP e RJ, ainda não sei exatamente como farei. Estou estudando propostas de trabalho, organizando minha mente, meus projetos para, assim, seguir minha vida”, respondeu a um seguidor nos stories do Instagram.

“Mas é claro que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda porque estou me organizando (bem virginiana, risos)”, afirmou.

Anteriormente, o ex-casal estaria morando juntos em um triplex de 1.200 m² em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Gracyanne Barbosa desmente suposta ex-namorada de Belo: “Era outra”

Pega na mentira? Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre as afirmações de uma suposta ex-namorada do marido, o cantor Belo . Segundo o colunista Daniel Nascimento , do jornal O Dia , a ex-repórter Luciana Picorelli teria confirmado na imprensa o relacionamento com o pagodeiro e, mais, ela afirmou que foi perseguida pela dançarina.

Porém, as alegações e acusações de Luciana foram desmentidas pela musa fitness que, mesmo não a conhecendo, tratou logo de pôr tudo em pratos limpos.

Segundo Picorelli, ela e o cantor tiveram um relacionamento de quatro anos, enquanto ele ainda vivia com Viviane Araújo . A mulher que se intitula “ex-namorada” de Belo , ainda disse que, em 2012, a pedido de Gracyanne , ela foi expulsa de um evento na quadra da Mangueira : “Eu fui entrevistá-la, mas a assessoria dela pediu para eu sair para não constrangê-la. Saí de lá aos prantos, me sentindo extremamente humilhada” , contou.

No entanto, a mulher do pagodeiro negou as acusações. “Agora, quando saiu [a matéria], achei até que era loucura”, iniciou a famosa, surpresa com a revelação da desconhecida. “Eu sabia que existia alguém, quando eu levei a culpa [de ser o pivô da separação de Belo e Viviane Araújo] e de forma idiota me calei, achando que não podia falar da relação de terceiros. Mas não era ela (risos)”, afirmou a musa, negando também que Luciana Picorelli tenha sido namorada do cantor .“Era outra”, garantiu.

Além disso, ela também negou que tenha perseguido Luciana : “Nunca expulsaria alguém. Não tenho o que falar, de verdade. A menina que eu sabia [que tinha sido namorada de verdade] foi lá em casa, não era ela, e Belo disse que namorava ela”, admitiu Gracyanne .