Mayra Dugaich Camilo e Evaluna anunciam a chegada da segunda filha

Na última quinta-feira (1), Camilo e Evaluna anunciaram nas redes sociais a chegada da segunda filha, Amaranto , que se junta à irmã Índigo , de 2 anos.

“Amaranto. Todos os sapos saíram para cantar suas boas-vindas. Menina de veludo dourado. Papai pegou você e você pintou as mãos dele para sempre. Soberano da meia-noite. Bem-vinda” , disse uma postagem compartilhada nas contas do Instagram do casal, junto com um carrossel de fotos que começa com uma imagem dos quatro descansando em uma cama, Amaranto com Evaluna, Índigo com Camilo.

Não foi divulgado onde e quando Amaranto nasceu. De acordo com a Billboard Español a assessoria de Camilo não irá dar nenhuma informação adicional sobre o nascimento de Amaranto.

Vale lembrar que Camilo e Evaluna se casaram em fevereiro de 2020, após cinco anos juntos, e se tornaram pais em abril de 2022. Índigo nasceu meses depois de anunciarem a gravidez no videoclipe da música que leva o nome da filha.

No início deste ano, em fevereiro, anunciaram que estavam esperando outro bebê com uma poesia de Camilo dedicado à esposa, que escreveu na descrição: “ Oficialmente os Echeverri-Reglero são QUATRO”.

“Evaluna, fértil, uma mãe nunca pronta, uma caminhante descoberta na jornada, uma nova filha da calma e matadora do cansaço. Dona de todos os domingos, convocadora de aguaceiros e chuvas fortes, testadora de banheiras e mergulhadora vulcânico. Padeira por acidente, excelente por falta intencional de comércio. Uma primavera atravessada. Violadora de calendários, antecipadora de Natais e mãe de Amaranto e Indigo.”, dizia o poema.

Camilo e Diljit Dosanjh unem suas vozes na inédita ‘Palpita’

Em 2023, após lançar a versão deluxe De Adentro Pa Fuera com versões ao vivo de grandes hits como Vida de Rico , Kesi e Tutu , o astro latino Camilo voltou e dessa vez com a inédita Palpita , em colaboração com a superestrela do pop indiano, Diljit Dosanjh . O single já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music .

Palpita é cantada metade em espanhol e punjabi , buscando demonstrar a grandeza das culturas dos países de ambos artistas.

Diljit Dosanjh , grande nome do pop indiano da atualidade, conta com 15,2 milhões de seguidores em sua página oficial no Instagram . Já Camilo é um dos expoentes da música latina atual, seis vezes indicado ao Grammy Latino e dono de sucessos como Tutu, Favorito, Vida de Rico, KESI, BEBÉ, Ropa Cara , entre outros.

Confira: